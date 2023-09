El Señor y la Virgen del Milagro pueden frenar terremotos, pero no le dieron una mano a Bettina para que finalizara la obra en la Plaza 9 de Julio. Además, a nivel nacional se están tirando con de todo.

Esclavo de sus promesas

El intendente Javier Rafael Wayar enfrenta graves consecuencias debido a promesas no cumplidas en el Municipio de La Merced. La comunidad está indignada por su incumplimiento de promesas de terrenos hechas durante su campaña electoral, lo que ha llevado a que familias acampen en espera de terrenos prometidos.

La concejal local, Mónica Berruezo, señala que el Municipio adquirió tierras para un cementerio público y un parque temático, en lugar de realizar expropiaciones como se había anticipado. Esto ha generado expectativas de loteos sociales en San Agustín, lo que ahora se encuentra en discusión.

La situación ha provocado un aumento de la tensión en la comunidad, ya que la gente está luchando por terrenos asequibles debido a la escasez de dinero para pagar alquileres. Algunos de los manifestantes son trabajadores rurales que enfrentan dificultades para encontrar vivienda. La comunidad está buscando la oportunidad de pagar los terrenos en cuotas para mejorar su situación, similar a cómo comenzaron muchos asentamientos en La Merced.

En resumen, el incumplimiento de las promesas del intendente Wayar ha llevado a una situación tensa en La Merced, con familias desesperadas por tierras asequibles y una falta de claridad sobre el destino de las tierras adquiridas por el Municipio.

Jaime Durán Barba, despechado

En una sorprendente declaración, el ex gurú de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, ha vuelto a dejar perplejos a propios y extraños con sus predicciones políticas. En esta ocasión, el oráculo político pronostica que “Juntos por el Cambio termina tercero”. Sí, así como suena, el hombre que solía ser el asesor estrella de Macri ahora se erige como el adivino de las encuestas. Según Durán Barba, su impresión es que nadie puede ganar elecciones ofreciendo ajustes y sacrificios. El consultor ecuatoriano incluso tiene un consejo para la oposición: “Decir que la gente va a vivir mejor”. Un enfoque que suena tan novedoso como la idea de que los políticos deberían actuar en beneficio de sus electores.

Pero eso no es todo. Durán Barba también critica la estrategia de Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, por ofrecer una visión pesimista del futuro. Según él, promover ajustes y sacrificios es una campaña “masoquista”. ¿Quién querría votar por un futuro incierto y difícil? Además, el ex asesor estrella señala que la gente no le pregunta por el gabinete o el programa de Bullrich, sino si Milei ganará en primera vuelta.

En respuesta a estas declaraciones, Ernesto Sanz, exjefe de la UCR y cofundador de Cambiemos, sugiere que Durán Barba actúa por “despecho”.

Bettina en Europa y la muni a la deriva

En un movimiento que algunos podrían llamar “retirada estratégica”, la intendenta saliente de Salta Capital, Bettina Romero, decidió tomar unas vacaciones “bien merecidas”. O mejor dicho: extender sus vacaciones (que vienen desde hace tres años), solo que en vez de estar. Sin embargo, el destino de sus viajes parece haber sido elegido con mucho cuidado: lo suficientemente lejos de la plaza 9 de Julio, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla en los últimos tiempos. La “Renovación” y “Puesta en valor” de la plaza a pesar de haber recibido una inversión considerable de más de 250 millones de pesos, luce más parecida a una zona bombardeada que a un lugar público. Los ciudadanos locales, atónitos y avergonzados por el estado del espacio público central, no saben si sentirse agradecidos por la ausencia temporal de la intendenta o si temer su regreso.

Mientras tanto, los salteños han expresado su frustración en las redes sociales por el estado lamentable del lugar. A pesar del gasto significativo, las obras siguen inconclusas. La fuente que da a calle Mitre ha sido habilitada pero se ve igual que antes del inicio de las obras. La Glorieta, donde solía montarse un hospital de campaña, está cercada, y las veredas a lo largo de calle Zuviría están en un estado deplorable.

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, quien ahora actúa como intendente interino, expresó su pesar por la situación y lamentó que las obras no se completaran a tiempo para la celebración del Milagro. Parece que la falta de liderazgo y supervisión en la ciudad está tomando un gran protagonismo durante esta festividad.

En resumen, Bettina Romero esta disfrutando su descanso permanente, mientras los salteños esperan con ansias que alguien se haga cargo de la lamentable situación en la plaza 9 de Julio.

Rubiales, no aclare que oscurece

Si se ve bien, la frase de Rubiales podría haber sido pronunciada, tranquilamente, por la intendenta de Salta Capital o por el mismo presidente: personas que no pueden hacer su trabajo y que se están yendo. Pero en este caso lo dijo Rubiales, cuando renunció a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol después del escándalo por besar en la boca a Jenni Hermoso sin su consentimiento en medio de la premiación por la obtención del Mundial femenino. El dirigente, quien en principio se había aferrado al cargo, ya había sido suspendido por la FIFA en su función. En la renuncia tiró otra frase horrible: “Fue como un beso a mis hijas”, dijo. “El significado del beso sería el mismo que un beso a mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy común”, le dijo a Piers Morgan. Y, más allá de lo que Rubiales considere usual en su núcleo íntimo, continuó afirmando que no se propasó con Hermoso: “Mis intenciones eran nobles y ciento por ciento no sexuales”.