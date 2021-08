Si algo le faltaba al papelón de Omar Exeni y su video bizarro era que se discuta en plena sesión ordinaria. Por pedido de la diputada Silvia Varg, se conformará una comisión investigadora compuesta por tres miembros para analizar el comportamiento del diputado fiambrero.

A pesar de no haber sesionado en dos semanas y de tener varios proyecto por aprobar, la cámara de diputados dedicó un buen par de minutos de la sesión de este martes a debatir la conducta del diputado Omar Exeni. Durante el fin de semana, el empresario célebre por retener el ATP sus empleados se filmó bailando en el recinto para «explicar las funciones de un legislador». El video fue subido a la red Tik-Tok y se viralizó mas por lo ridículo de la performance que por interés real en su contenido.

El hecho despertó la furia de la diputada Silvia Varg, quien solicitó una cuestión de privilegio que finalmente fue aprobada por 31 votos afirmativos contra 19 negativos.

«Para mi el hecho ocurrido en el recinto de la legislatura, el irrespeto y la burla flagrante a 59 diputados restantes hace que sea necesario pedir una cuestión de privilegio al diputado Omar Exeni», comenzó diciendo Varg.

Y agregó: «No puedo callarme señor presidente, nadie puede avergonzar al recinto de la cámara de diputados y de senadores de la provincia de Salta. Nosotros llegamos acá por el voto popular para defender los destinos de la gente. Una provincia que se encuentra en una situación lamentable. La verdad es que ha sido vergonzoso para todos nosotros el comportamiento de este diputado».

En su defensa, el diputado aludido refirió: «No le quise faltar el respeto a nadie. Simplemente es un medio nuevo que se está viralizando en todo el mundo. Solamente quería informar lo que hacía un diputado. La verdad es que si ofendí a alguien le pido mil disculpas, no era mi intención«.

Pero las disculpas no contentaron a Varg. El presidente de la cámara Esteban Amat le consultó si quería retirar el pedido luego de haber escuchado las disculpas, a lo que respondió: «No señor presidente, no la retiro. Ni siquiera respetó la pandemia, no tenía puesto ni siquiera el barbijo. Tik-Tok no es un medio para informar lo que hace un diputado».

Por otro lado, agregó: «No somos levantamanos. Acá hay muchos diputados que tienen opinión propia. No es verdad que estamos para aprobar los presupuestos oficiales. Usted irrespetó el recinto con ese baile bizarro que hizo«.

Tratando de matizar, el diputado German Rallé aportó: «Creo, por los años que tengo de legislador, que las disculpas satisfacen. Que sirva como un llamado de atención al legislador».

Por su parte, Claudio Del Pla aprovechó para recordar algunos antecedentes de Exeni e insistir en la revocabilidad de los mandatos: «En general no soy partidario de las sanciones disciplinarias internas, me parece que es el pueblo el que tiene que juzgarnos. Hay razones más fundadas para sancionar a un diputado, más particularmente a este, que son de público conocimiento«.

Finalmente, tras la aprobación de la cuestión de privilegio, se ordenó crear una comisión investigadora que estará integrada por 3 miembros.