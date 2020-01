Así lo manifestó la recientemente seleccionada para representar a las organizaciones sociales ante el Observatorio de Violencia contra las mujeres, Irene Cari, ante un amparo presentado por otras dos representantes de organizaciones que piden que el concurso del que ellas también participaron quede nulo.

Ante la nueva selección de una representante de las organizaciones sociales y ante la ausencia formal por parte del organismo estatal de una normativa sobre los concursos, el mismo se llevó adelante hace semanas resultando seleccionada según el dictamen difundido, Irene Cari del Foro de Mujeres.

El resultado al parecer no les gustó a las otras participantes que pese a haber avalado el concurso con su participación, y al no ser elegidas consideraron posteriormente que el concurso debería anularse. Por este motivo presentaron un amparo cuestionando a una de las juradas y a la propia Cari a quien además acusaron de tener denuncias en su contra.

Por esto Cari tuvo que emitir un comunicado aclarando que no posee denuncias en su contra y además señaló que fue la propia directora saliente, Alfonsina Morales, quien avaló el concurso que ella misma convocó. Ante las intenciones de anular el consurso Cari lamentó “Es un amparo discriminador y racista”.

“Me anoticié de la existencia de la acción de amparo por el medio de comunicación ‘que pasa salta’, por esa razón es que me presentaré en la justicia a fin de realizar las actuaciones pertinentes”, señala el escrito de Cari y agrega: “No resiste el análisis de que pretenda anular un concurso del cual ellas mismas participaron y legitimaron con su presencia. Si el puntaje hubiera sido favorable a estas, difícilmente estarían pidiendo su anulación”.

El comunicado:

“…algunas mujeres que participaron del concurso y no fueron seleccionadas pretenden su anulación, por la simple razón de que no fueron seleccionadas. Una de esas mujeres fue quien presentó el amparo, quien en el concurso participó pero no quedó seleccionada, la Sra. Plaza. Con respecto a las impugnaciones a las que alude el portal digital “que pasa salta”, esta fue realizada por la Sra. Marta César, representante de la Multisectorial de Mujeres, organización esta que saliera en segundo término en la terna, fruto del concurso que ahora pretenden anular.

Conforme surge del portal digital “que pasa salta”, el motivo del amparo radica en las supuestas irregularidades tanto en el llamado a concurso como en la terna seleccionada a cubrir el cargo vacante de directora del Observatorio en representación de las organizaciones sociales.

El amparo no puede prosperar porque el Concurso Público fue transparente y todas participamos en pie de igualdad según la Ley de la creación de OVCM.

Para que se advierta la falta de veracidad de las acusaciones en mi contra, haré una breve reseña de los hechos a fin de aportar claridad y dejar en evidencia la falsedad de las declaraciones de quienes pretenden anular un concurso legítimo:

-El Observatorio de Violencia contra la Mujer, más precisamente la Sra. Alfonsina Morales, (representante saliente de las Organizaciones de Mujeres legalmente constituidas, por la ONG Multisectorial de Mujeres cuyo principal referente es la Sra. Marta César), convocó a concurso público a las organizaciones de mujeres legalmente constituidas para ocupar el cargo que esta deja vacante.

-A este efecto, la Sra. Alfonsina Morales cursó invitación desde el Observatorio a las Sras. Susana Fernández, Cristina Romano y Alejandra Paredes para la composición del Tribunal de Selección, lo cual fuera aceptado y refrendado por las organizaciones de mujeres legalmente constituidas que acompañaron con su firma.

-Las organizaciones de mujeres legalmente constituidas en uso del artículo 4 inc. a) de la ley 7.863 convocan a la inscripción de las organizaciones de mujeres que resulten interesadas, a fin de postularse en el Concurso Público de Oposición y Antecedentes.

-Existió entre dichas organizaciones un consenso que consistió en llegar a un acuerdo en cuando a los requisitos y perfil que deberían reunir quienes decidan participar.

-En relación a los REQUISITOS, estos consistieron en poseer personería jurídica vigente con un mínimo de tres (3) años de antigüedad, tener como objeto de la organización el trabajo y acciones relativas a cuestiones de género, poseer trabajo y trayectoria en el ámbito social, presentar CV institucional en donde conste la documentación relativa a la Organización, no siendo este excluyente ya que también tiene validez la acreditación de la trayectoria por otros medios como recortes periodísticos, informes televisivos, etc.

-En relación al PERFIL, estos consistieron en que la pretensa directora debería presentar fotocopia de DNI, certificado de residencia en la provincia no menor a dos (2) años, certificado de antecedentes penales de la Policía de la Provincia, certificado de la UER, declaración jurada que no posee denuncias o antecedentes relativos a violencia de género, CV personal. En relación a esto último y a los fines de generar un ámbito de genuina igualdad para las compañeras del campo social, se llegó al acuerdo de que el título universitario NO será excluyente, evaluándose la IDONEIDAD de la postulante, entendiéndose por tal a la perspectiva de género en el abordaje de las cuestiones que haya generado, realizando diferentes acciones, trabajos, militancia en materia de género y derechos de las mujeres, debiendo esto poder acreditarse de forma fehaciente mediante acciones con injerencia social comunitaria, a saber, talleres, charlas, capacitaciones, proyector, etc. En relación a la trayectoria personal, es válido acreditarla mediante informes, publicaciones y todo medio que resulte idóneo a tal fin.

-Con respecto a las inscripciones, se acordó que la documentación requerida a la que se hiciera referencia en los párrafos anteriores debe ser presentada en doble ejemplar junto con una nota de postulación, cuya presentación y recepción fue recibida en sobre cerrado sito en calle 20 de febrero 330, 3do piso, sede del Observatorio, de 9:00 a 13:00 hs.

-Quien suscribe, ha cumplido al pie de la letra todos y cada uno de los requerimientos contenidos en la convocatoria, habiéndome postulado a dicho concurso.

-En fecha 03 de diciembre se llevó a cabo el concurso.

-En fecha 03 de diciembre de 2019, el Tribunal de Selección presentó un orden de mérito, resultante de la evaluación realizada conforme los requisitos establecidos de antemano por las organizaciones de mujeres legalmente constituidas.

Este orden de mérito es el siguiente:

1) Sra. Irene Cari, por la organización del Foro de Mujeres por la igualdad de oportunidades- FOMUPIO, con un puntaje de catorce (14) puntos;

2) Sra. Verónica Bisdorff, por la Multisectorial de Mujeres, con un puntaje de diez (10) puntos;

3) Jacqueline Mannof, por la organización Minga Colectiva, con un puntaje de ocho (8) puntos.

Esta orden de mérito resultante de la evaluación que realizara el Tribunal de Selección fue avalada por las siguientes organizaciones:

1- Fundación MILLENNIUN a cargo de María Graciela Barrios DNI. 21853757 sito en Mza 13, Lote 12, Villa Asunción.

2- Comunidad Indígena “LULE”, sito en Finca Las Costas, Pers Jca 0539/06, a cargo de María Estela Torres Pte. David Torres

3- Por el desarrollo, Pers. Jca 342/09, a cargo de Gabriela Camardelli y Pta. Ros Mery Hurtado

4- IES Instituto de Educación Superior N° 6053 “Abuelas de Plaza de Mayo” Rector Lic. Marcelo Segura.

5- Observatorio de Derechos Humanos, a cargo de la Dra. Mariana Saldaño Abdo.

6- Asociación “Ayninakuy” de Mujeres de La Merced, presidenta Miriam Chocobar.

7- Asociación Civil Cultural y Deportiva de la Zona Sur Este Centro de Atención de la 3era edad, la discapacidad, los jóvenes y la comunidad en general, Pers. Jca 377/ 87. “LUZ DE MI ESPERANZA”

8- Centro Vecinal NORTE GRANDE, Av. Felipe Varela 1480, Pers. Jca. 35/98, Salta Capital. Veronica Betancur DNI 25.148.883.

9- Organización Social de Contención Laboral de Mujeres “ Voces Argentinas” CTEP responsable Flavia Alejandra Arroyo.

10- Fundación CEBIL , Pers. Jca Nª 396/00 Lic. Verónica Ardañaz y Flavia Carrasco.

11- Fundación “Entre Mujeres”, a cargo de Verónica Caliva y Sandra Bustamante

12-Fundacion FEM Pers. Juca Nª 181/16 Pta Maria Rosa Paez Domicilio Legal 9 de Julio S/N Medidor 380 Localidad de Coronel Moldes Dpto La Viña . Salta.

13_ ALUDIS. Diego Armando Quintero y ARPIAS. Gabriela Veleizan

-Tal como puede apreciarse, he cumplido al pie de la letra con los requerimientos con la norma demostrando mi IDONEIDAD, TRAYECTORIA y TERRITORIO, siendo las adhesiones recolectadas fiel testimonio de ello y la mesa Examinadora por el Tribunal fue aprobado por las tres organizaciones que salieron en la TERNA por orden de mérito.

-El directorio del Observatorio no tiene facultad alguna para formular juicio de valor alguno ni en sentido afirmativo ni negativo en relación al contenido de dicha impugnación, ello en virtud de la autonomía con las que cuenta por ley las organizaciones para elegir a un (1) director, conforme surge del 4 inc. a) de la ley 7.863.

-Una de la impugnaciones que fueran presentadas, fue realizada por la Multisectorial de Mujeres a cargo de Marta César, lo cual es inexplicable porque su organización avaló la realización del concurso en todas y cada una de sus formas, ya que la Sra. Alfonsina Morales, -directora saliente- pertenece a la Multisectorial de Mujeres, siendo esta quien cursara invitación para componer el jurado, por lo cual es ilógico y hasta burlesco que haya pretendido impugnar un acto llevado a cabo por una miembro de su propia organización.

Por esta razón, es que las alegaciones de las Sras. Marta César y Antonieta de PLAZA resultan irrazonables, vergonzosas y caprichosas, ya que es absurdo que pretendan invalidar e impugnar un Concurso Público cuando la Multisectorial de mujeres y la Sra. Plaza también concursaron, avalando el tribunal de selección, requisitos y perfil requeridos.

Ello surge de la participación de la Sra. Verónica Bisdorff, también de la Multisectorial de Mujeres, con un puntaje de diez (10) puntos alcanzando el segundo lugar y de la participación de quien presentara el amparo, la Sra. Antonieta Plaza, cuyo nombre aparece en la parte de agradecimientos realizada por el jurado, por no haber siquiera calificado.

De lo expuesto surge a todas luces que la impugnaciones realizadas por la Multisectorial de Mujeres y la Fundación Tomar Acción no son más que un ardid, una artimaña realizada de manera maliciosa por la Sra. Marta Cesar y Antonieta Plaza por la simple razón de no haber resultado ganadoras en el concurso, que hoy pretenden anular.

Si la Sra. Verónica Bisdorff y Antonieta de Plaza en representación de sus organizaciones hubieran alcanzado el primer lugar, la impugnación de la Sra. Marta César y ahora de la Sra Antonieta Plaza no hubiera ocurrido en los hechos.

Toca lo absurdo.

Es contrario a la lógica que la Multisectorial de Mujeres y la Fundación Tomar acción, quienes participaron el concurso pretendan con presentación de impugnaciones anular un concurso que se realizó de manera transparente solo porque no compartan los resultados. No solo no comparten los resultados, sino que no han sido capaces de presentar siquiera un argumento válido digno de tenerse en cuenta.

Conforme surge de la impugnación presentada por la Sra. Marta César, esta tacha de inhabilidad moral al jurado, realizando a tal fin una lectura antojadiza, maliciosa y divorciada de la realidad de una noticia periodística elaborada por una de los jurados en su calidad de periodista.

Así como hubo impugnaciones -todas infundadas-, también hubo muchas adhesiones de otras organizaciones sociales feministas hacia el resultado del Concurso Publico. La pretensión particular e infundada de no haber resultado ganadoras por parte de la Multisectorial de Mujeres y de la Fundación Tomar Acción no puede primar por sobre las decenas de organizaciones de mujeres que me avalan y dieron sus firmas enviadas al OVCM y al Ministerio de Derechos Humanos elevada a la SECRETARIA DRA. MARIANA REYES”.