Ambos sectores sueñan con que la provincia unifique los comicios locales con los nacionales.

Sin fuerza propia en Salta, sin candidatos que puedan ganarse el voto en la provincia, la única esperanza que tienen el PRO y el Frente de Todos de sumar votos es que el gobernador unifique los comicios locales con los nacionales.

Por eso ayer, Gustavo André, interventor del PRO, le insistió al Ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en la necesidad de unificar los comicios con los nacionales que se desarrollarán el 14 de noviembre.

El pedido se realizó durante el encuentro que mantuvieron los miembros de diferentes fuerzas políticas con el ministro de Gobierno para escuchar las opiniones de los miembros de esos frentes.

El PRO de Salta se mostró partidario de la suspensión de las elecciones provinciales en julio pero no acompañó la postura de algunos dirigentes de desdoblar las elecciones en agosto o septiembre. “La primera ola de COVID-19, durante el año pasado, tuvo sus picos de contagio en Salta precisamente en esos meses”, manifestó el interventor del PRO, Gustavo André.

El interventor del PRO expresó su deseo de que las elecciones provinciales sean unificadas. “Luego de la decisión de postergar las elecciones por la delicada situación sanitaria, consideramos que realizarla en noviembre asegura un panorama mucho más adecuado y seguro en este sentido, y también trae aparejado un importante ahorro para la Provincia que podría destinarse a atender la emergencia en Salud”, manifestó.

Por supuesto que a los muchachos del PRO no les interesa la pandemia. Si fuera así no hubieran boicoteado cada medida, no hubieran hecho marchas anticuarentenas, no hubieran dicho que las vacunas eran veneno, no hubieran recomendado tomar dióxido de cloro, en vez de vacunarse (como lo hizo el senador provincial Guillermo Durand Cornejo).

Al PRO lo único que le preocupa en Salta es sumar votos.

Lo mismo pasa con el Frente de Todos. Iván Mizzau salió con los tapones de punta por la reunión con Villada.