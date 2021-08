“Decidimos fundar Salta Independiente porque nos propusimos trabajar en defensa de los Salteños. Todos los políticos dicen lo mismo, pero a nosotros nos han creído ¿Por qué nos han creído? Por qué todo el equipo tenemos trabajos en el sector privado. Estamos un poco cansados en no tener representación en los que salen electos, reelectos y recontra electos”, es lo que dice el pre candidato en los medios.

La propuesta que encabeza su candidatura, tiene que ver con la reforma de la Constitución, ya que la premisa de SI es decir no a las reelecciones. «Salta Independiente propone y seguirá proponiendo la no reelección en los cargos Ejecutivos. Trabajamos para construir una alternativa diferente, de personas que no buscan eternizarse en la gestión”, explica Biella. “Nosotros amamos Salta, mi abuelo fue gobernador en el 58 y ganó por el 70% de los votos. Imagínense a alguien que ahora gane por ese margen. Terminó su mandato y nunca más fue candidato. Necesitamos parecernos a Mendoza y no Formosa”, expresó el candidato a legislador nacional, enfatiza.

Tambiién opinó respecto al conflicto docente que, parece no terminar. “Existe un reclamo genuino que excede lo salarial. Vimos y entendimos el esfuerzo de los docentes en la pandemia para brindarle a los alumnos la mejor calidad de educación”, manifestó el pre candidato a diputado nacional, Felipe Biella.

Uno de los que sorprendió en las elecciones pasadas fue Bernardo Biella con su nuevo partido, SI (Salta Independiente), que no sólo logró concejales sino también diputados y convencionales constituyentes para la próxima reforma. Ahora, en las PASO nacionales, quien compite es su hermano, Felipe Biella, por una banca en el Congreso Nacional.