Elsa del Valle Pereyra Maidana y al abogado Marcos Segura Alzogaray ya son miembros de la Auditoría General de la Provincia.

Con 18 votos a favor y 4 en contra, finalmente la Cámara de Senadores aprobó el proyecto que había elevado la comisión Permanente de Auditoría de la Cámara de Diputados en noviembre pasado y que proponía a la abogada Elsa del Valle Pereyra Maidana y al abogado Marcos Segura Alzogaray como miembros de la Auditoría General de la Provincia.

La designación de los dos auditores estuvo plagadas de escándalos desde el primer momento. Desde el Foro de Observación de la Capacidad Institucional (FOCIS), advirtieron la preocupación que genera la actuación de la Cámara de Diputados en el procedimiento para la designación de dos miembros de la Auditoría de la Provincia.

Indicaron que las personas cuyas designaciones fueron puestas a consideración del Senado Provincial no han sido propuestas por una Comisión de la Cámara Baja compuesta por siete miembros, de los que por lo menos cuatro de ellos deben pertenecer a partidos políticos o frentes electorales de la oposición, como está previsto en el Artículo 169, Ap. III de la Constitución de la Provincia.

En esas condiciones, dijeron, “el Senado no puede ni debe designar en la Auditoría a los candidatos de Diputados porque la solicitud no ha sido hecha por una Comisión competente para hacerla, según la referida expresa norma de la Constitución Provincial. Sin mengua alguna acerca del prestigio personal que pudieran tener los profesionales indicados para ser designados, aparece claramente su ausencia de idoneidad para ejercer las funciones propias de la Auditoría, dicho esto por el propio Consejo Profesional de Ciencias Económicas y su Colegio de Graduados. La Comisión de Diputados mal integrada tampoco expresa fundamento alguno, no se sabe cuál ha sido el criterio de selección, como «tampoco si la idoneidad es autoproclamada, declamada y no probada», como han manifestado las agrupaciones de profesionales en ciencias económicas acerca de los propuestos”.

El FOCIS también señaló que “en la reciente Convención Constituyente el funcionamiento de la Auditoría y por ende su integración han sido objeto de debates tendientes a que el Organismo funcione con independencia, eficacia e idoneidad, que cuente con el apoyo de las Instituciones básicas del Estado. No parece que estas premisas estuvieran cumpliéndose.”