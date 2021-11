En esta nota hablamos con un representante de la Cámara Latinoamérica del litio el cual brinda su visión sobre el estado actual de la actividad y las soluciones para que en verdad el litio impacte en la realidad de todos y no sea solamente un “pase y lleve”. (Gabriela Hernández)

Pablo Rutigliano es economista, el Fundador y Creador del Mercado de Metales y Futuros a su vez Fundador y Creador Cámara Argentina de Litio y Latinoamericana, Creador también de la Atomico3 la cripto moneda argentina ligada a las reservas de litio, asesoró mucho tiempo a empresas mineras y hoy está interesado en poder aportar en lo que al litio del NOA se refiere. El economista busca integrar la mesa del litio conformada por las distintas provincias del NOA sin embargo hay una resistencia por parte de los gobernadores, los cuales por algo se cierran a diferentes y útiles aportes.

Con respecto a si pudo hablar con alguna autoridad contó “todavía no pudimos hablar con nadie, solamente pudimos hablar con el exterior con Chile, con Perú con Bolivia y con México y en Argentina no pudimos hablar con nadie, en un momento estuvimos hablando con la gente de Catamarca, pero es lo mismo que nada porque siempre estamos en ese proceso en el cual está muy monopolizado y no quieren dejar que la innovación pueda colaborar o contribuir con la región para lograr un proceso mucho más equitativo e igualitario, es lo que estamos viviendo y es lo que nos pasa cuando uno quiere llevar adelante un movimiento o un proceso de innovación tecnológica que pueda contribuir con el pueblo, con tantos proyectos que anuncian tendríamos que ser millonarios”

No hay transformación, solo extracción

Sobre el litio explica Pablo “El tema de litio principalmente estamos viendo que las provincias del NOA no están transformando las materias primas, estamos justamente haciendo una política extractiva sin transformar y eso es algo que la Cámara Latinoamericana está en desacuerdo osea lo que quiere es que las materias primas se puedan transformar que es algo importante para que se pueda implementar en la macroeconomía y seguir teniendo en cuenta que no se pueda sinergiar con los pueblos originarios, el ecosistema y con todo lo que genera este cambio climático que realmente es importante que tengamos en cuenta justamente el movimiento de electromovilidad. También el entender que la innovación pasa por la tecnología y para poder justamente insertar tecnología con más posibilidades de hacer una extracción del litio mucho más que nada equilibrada en el proceso extractivo y a su vez también que tenga una proyección de mejorar en la no utilización de tanta agua potable”

Grandes inversiones

En cuanto a la inversión dijo “La inversión está bien, ahora bajo qué formato de regulación vamos a poner a un mercado que viene creciendo, que es jóven, o sea, el litio necesita hacer un precio, tener un contrato porque de esa forma no se visualiza sobre qué tipo o sobre qué mercado se está traccionando, principalmente que es lo que transforma las materias primas, que se exporta la salmuera que no se convierte, que no se transforma y justamente transformar es generar la cadena de valor para poder generar trabajo o sea que hablen en función a una inversión de compañías mineras y después de compañías de baterías hay que justamente tener enlatada la cadena de valor para poder generar una matriz económica que pueda impactar en la región, eso es fundamental y principalmente construir un mercado donde la forma y digitalización de los contratos se pueda visibilizar y eso lo sepamos todos o sea que es lo que se está haciendo con el litio y que tipo de proyección tenemos con respecto a la electromovilidad y que tipo de bonificación tenemos con las regiones, porque no es solamente que argentina tiene litio sino también Chile, Perú, Bolivia y México y aglutinar a todas las naciones en función de este procedimiento y también a este cambio climático y al entendimiento de electromovilidad y el consumo de energías limpias o sea que es importante entender q si no construimos precio quedamos muy relegados en poder transformar y poder generar muchas fuentes de trabajo donde tenemos un país totalmente pobre”.

Construir un precio

Sobre la construcción de precio dijo “está supeditado a un contrato donde se digitaliza donde estan los compradores y los vendedores y ahí es donde empezamos a aplicar la matriz de regulación o sea cerramos un contrato de compraventa de litio, entendamos que ese recurso, ese mineral tiene que tener una dirección a ser transformado o sea quien es el que compra el litio y que hace con el litio si lo transforma, lo deja en la región, lo desarrolla o lo evoluciona y eso hace que todo el proceso económico tenga un impacto por eso tenemos que tener la digitalización de los contratos donde la compra y la venta existan en un mercado donde se formen los precios a su vez de formar esos precios existen diferentes indicadores que empiezan a retroalimentarse como por ejemplo algo en lo que estamos trabajando que es el índice del litio” y agrega “un índice que estamos nosotros trabajando que es el índice del litio que sirve para amortiguar para desarrollar un proceso de equilibrio en el precio y que ese precio pueda construir la cadena de valor nunca vamos a poder comprar un vehículo eléctrico por lo caro que es hoy un vehículo eléctrico producto de que tienes una oferta muy chica y que está monopolizada en un sector, que se necesita expandir esa oferta y agrega no significa nada que ese precio este por las nubes el litio lo importante es que el precio si esta por las nubes que pueda distribuirse en toda la macroeconomía de una forma mucho más equitativa e igualitaria que es lo que venimos tratando de impulsar desde la cámara latinoamericana del litio y desde el mercado de metales. Un contrato no solo tiene quien es el que compra, quien es el que vende, las garantías, la entrega, las condiciones pactadas y obviamente el cumplimiento de las partes”

Rutigliano dio cuenta de la importancia de formar precios “además tengamos en cuenta esto hoy por hoy ser formador de precios es tremendo porque no nos quieren mostrar las compañías, no estamos en contra de la minería, la otra vez salimos a hablar sobre qué tipos de minerales o de litio consumían agua potable y poder procesar un equilibro, a ver si una empresa minera consume agua potable, tiene que retribuir por 3 o por 4 ese consumo de agua potable, tiene que insertarla de otra forma con tecnologías, hay tecnologías que hoy por hoy para el proceso de extracción y el proceso de fabricación de baterías que pueden ser importantes para el cuidado del planeta y para eso se necesita inversión y para eso es lo que nosotros venimos desarrollando a través de la digitalización de los contratos sino a través de valuar las reservas, mostrar que potencial tienen las provincias, no venderlas hoy por hoy sin poder transformar, tenemos que hablar de cuál es la valorización de las reservas en el futuro y que tipo de impacto podemos desarrollar para que eso tenga un equilibrio dentro de la economía, provincial y también nacional porque estás en un país federal donde la argentina somos todos no somos cada uno en función de sus provincias y eso es fundamental»

Las provincias no regulan

«Las provincias hoy por hoy están totalmente dando o dejando a las inversiones sin regulación, sin regular y se está conformando un monopolio donde claramente las multinacionales pueden desarrollar sus procesos de financiamiento y los proyectos mineros representan la capacidad real de la oferta como los proyectos pymes que es algo importante que tenemos que impulsar, que es lo que les molesta a los gobernadores que verdaderamente cuando venimos hablando de la cámara latinoamericana del litio, de formar y construir el precio, nosotros hemos mandado millones de notas para poder contribuir, un granito de arena, pero no se nos permitió vaya a saber porqué, pero viendo notas y el tipo de cosas que están sucediendo en el NOA es que nos damos cuenta que las materias primas no se están transformando y eso no generan ningún tipo de impacto en lo económico, todo se regionaliza de una forma que no genera crecimiento, genera pobreza cómo venimos hace 50 años, toda la economía pasa por la minería, 50 y 50, alimentos y minería, si hacemos una política extractiva de la cual no tenemos beneficios va a ser negativos, en cuanto a ambiente para la vida humana. porque no se ven los cambios a raíz de la minería en la provincia «porque no se muestra un mercado, un mercado tiene que ver con la visibilidad de los precios, la visibilidad del comercio el comercio es sano si se regula, si se procesa el contenido donde todos están incluidos, no donde unos están y otros no están, donde la minoría tiene también una participación, todos tiene que estar incluidos,,para que un proceso pueda generar una economía equilibrada»

Criptomoneda

La criptomoneda Atomico 3 atada a las reservas de litio fue creada por la empresa Mercado de Metales y Futuros con el propósito de desarrollar el mercado de consumo e inversión de la electromovilidad, permitirá a las empresas del sector nutrirse de usuarios inversores para desarrollarse.

“venimos impulsando una criptomoneda que está atada a las reservas del litio que sirve para desarrollar y visibilizar de todos los que utilizan electromovilidad para un financiamiento directo de los que hoy consumen energías limpias, si considero que tengo que contribuir a las energías limpias en una sociedad que sigue contaminando y somos parte del litio que es importante para sacarlo y producir y a su vez aplicar una tecnología que tenga gran conciencia con el medio ambiente y cómo es una tecnología muy cara necesita de una política de financiamiento y uno de los vectores es el financiamiento a las pymes”

Para finalizar una frase de la gran Alcira Argúmedo

“El principal problema adicional con las mineras -sea el metal que sea- es el carácter gravemente depredador de la mega-minería a cielo abierto con utilización de cianuro y ácido sulfúrico. En 2016 por 556 votos a favor y 8 en contra, el Parla-mento Europeo prohibió esta minería en todo el territorio de Europa por considerar que tiene «consecuencias catastróficas e irreversibles». Considero que habría que evaluar muy rigurosamente en cada caso costos y beneficios, pero de ninguna ma-nera puede dejarse a criterio de empresas privadas”.