Jorge Andrés tiene un sueldito en la Cámara de Diputados de las Nación: $154.232 por mes recibía en diciembre. A eso hay que sumarle el incremento de este 2021.

La teta del Estado es inagotable para algunos. Hoy se conoció que el hijo del diputado nacional Andrés Zottos, Jorge Andrés Costa Zottos, cobra como AP (asesor político) en el Congreso. Se estima que «en los cuatro años de la gestión de su padre cobró una cifra que superaría los 6 millones de pesos, sin contar los aguinaldos de los cuatro años».

Según ese mismo portal informativo al que Zottos le contestó en la radio de su propiedad de Tartagal, el hijo del legislador nacional por Salta figura en la Cámara Baja como integrando «la nómina de personal denominado transitorio, se especifica que está afectado al Bloque Justicialista al igual que otras 1.200 personas, lo que significa que no debe ir a trabajar, porque no existe espacio físico en el Congreso para albergar a semejante cantidad de asesores».

Según el mismo portal, el joven percibe una remuneración de $154.232 mensuales a diciembre del año pasado a la que hay que sumarle el 30 por ciento de incremento para el corriente año.

Zottos lo que necesita es un asesor de desmentidas. Porque cuando salió a aclarar la situación de su hijo la embarró más. No desmintió que su hijo tenga ese cargo en el Congreso -el portal informativo indica que el legajo de Jorge Andrés corresponde al número 800.106 en la categoría A3T-, por lo que al legislador no le quedó mucho margen para desmentir la información.

«Yo no lo tengo nombrado y me estoy interiorizando recién ahora, pero estuvo trabajando como asesor en el Bloque del Frente de Todos asesorando a una diputada y no porque sea portador de mi apellido no puede trabajar», dijo Zottos como explicación y consideró que cuestionar la designación de su hijo «es una discriminación o la difusión del tema se hizo para tratar de confundir o tapar la intencionalidad. Los nombramientos que yo tengo están a disposición y ahí van a poder ver que yo nunca lo tuve».

Zottos responsabilizó de la difusión de la información al diario informativo de un exasesor de él mismo, de apellido Bravo.

«Hay un trasfondo político»

«Hay un trasfondo político y no me voy a excusar, pero en el Gobierno siempre se nombra a los parientes», argumentó. Y recordó que «cuando asumí en la Cámara teníamos un asesor que era sobrino del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

Zottos aseguró que su preocupación como legislador nacional por Salta «pasa por solucionar en forma definitiva los problemas del agua del departamento San Martín y estamos con la gente de ENHOSA trabajando muy bien».

Sobrinos cobraron el IFE

A pesar de su próspero transitar en el rubro de los seguros, en el sector inmobiliario y recientemente en el ambiente radial, la familia Zottos debió recurrir a la ayuda de emergencia estatal en el marco de la pandemia por Covid-19. La información se desprende del cruce de datos realizado por internautas de Tartagal, que develó que tres sobrinos del diputado nacional accedieron a las 10 lucas.

Se trata de Jorge Constantino, Ana Micaela y Alejandro Constantino Zottos Abud. Dos de ellos son hijos de Christos «Taky» Zottos, contador nacional, delegado del Consejo Profesional de Cs. Económicas en Tartagal, ex-diputado provincial por San Martín y director de Fm Sol del norte. El tercero es hijo de Jorge Constantino Zottos, contador, empresario de transporte y miembro de la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de Argentina (FAPASA).

Ambos, junto a su hermano Andrés, conducen la aseguradora San Cristóbal Seguros que, a pesar de la pandemia, no suspendió el cobro a sus clientes ni por asomo. La situación sanitaria tampoco fue impedimento para que el legislador decidiera incursionar en el rubro radial, a través de un micro-espacio en una emisora local. Resta saber si, de manera abierta o solapada, esto supondrá otros desembolsos en forma de pauta a costa de los contribuyentes.