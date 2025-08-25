La divisa estadounidense en los segmentos mayorista y minorista y arrastró a las cotizaciones paralelas.

El dólar oficial sube con fuerza en el segmento mayorista y arrastra a las cotizaciones paralelas, mientras crece la tensión en el mercado y la city procesa el escándalo por las presuntas coimas en el Gobierno nacional. En ese marco, el tipo de cambio minorista se dispara 2,6% en el Banco Nación (BNA) y ya se vende a $1.370.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepa $32 a $1.353. A su vez, el dólar minorista escala a $1.349,94 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento de contado totalizó los 472,2 millones.

El dólar blue avanzó $25 la semana pasada y se mantiene estable este lunes.

Al mismo tiempo, en el BNA sube $35 a $1.370. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanza 1,5% a $1.351,64, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,3% a $1.353,84. El dólar blue, en tanto, opera al alza a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan al alza en su totalidad. El mercado «pricea» que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.352 y que en diciembre llegará hasta los $1.551. La venta de contratos futuros 2.038 millones

El co-fundador de Bull Road Investments, Gustavo Gardey, señaló a Ámbito que los factores de la suba del tipo de cambio se pueden dividir en dos partes, por un lado, la parte política y por otro la monetaria. En ese sentido, el especialista explicó que persiste un problema en las tasas de corto plazo, con la caución bursátil operando en torno a un 54% y las tasas de Lecaps arriba del 60%.

«Estás teniendo un problema de liquidez que no se está solucionando con la ventanilla de liquidez que le ofreció el BCRA a los bancos, ni con el rollover de deuda negativo donde se expandió, aunque después se absorbió la gran mayoría de ese excedente», continuó.

Este lunes el gobierno anunciará qué instrumentos estarán disponibles en la licitación del próximo miércoles, donde se evidenciará qué nivel de liquidez demanda el mercado para satisfacer la demanda y bajar la presión de las tasas.

Gardey remarcó que hay «un problema bastante grave», ya que «el Gobierno está yendo muy por detrás de la curva contra el mercado» en lo que refiere al control de la cantidad del dinero, pese a su intención de soltar la tasa y el tipo de cambio para centrarse en ello.

En cuanto al ruido político por las presuntas coimas en el seno del Gobierno nacional que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguró que esto exacerba la caída de activos, al tiempo que los agentes económicos aprovechan el desplome para luego retomar posiciones con mejores precios de entrada, mientras se posicionan en tasas de interés a corto plazo con liquidez en mano, tal como el mercado de futuros, previo a los comicios.



El ruido político y la cautela de los operadores

El economista Gustavo Ber expresó que ante los crecientes ruidos y la mayor cautela que vienen evidenciando los operadores a la espera del mapa de poder pos-octubre, las encuestas privadas «podrían ganar centralidad a fin de intentar medir el humor de los votantes dentro de un contexto de marcada polarización».

Asimismo destacó que en las últimas ruedas se percibe una mayor demanda producto habitual cobertura en etapas electorales, que reacomodan el dólar hacia los $1.350, más allá de que las tasas reales elevadas siguen vigentes a raíz del apretón monetario.

En las últimas horas, el ministro de Economía, Luis Caputo, se defendió de las críticas a la estrategia para contener al dólar por parte del Gobierno e insistió en que las tasas de interés «son endógenas» y que la volatilidad responde a contexto preelectoral, aunque reconoció que «podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo».