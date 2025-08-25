Silencio ante el escándalo de ANDIS

El silencio suele ser un arma poderosa. Pero en política, cuando estalla un escándalo de corrupción que involucra a la mismísima hermana del Presidente, el mutismo se transforma en complicidad. Y eso es lo que sienten muchos salteños al mirar las redes sociales de los referentes de La Libertad Avanza Salta.

Ni Alfredo Olmedo, ni Emilia Orozco, ni Carlos Zapata —el famoso «triángulo de hierro» libertario— han dicho una sola palabra sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Eso sí: a la hora de subir fotos, elogiar cada frase de Milei o indignarse con la “casta” ajena, la actividad era incesante.

El silencio que incomoda



La comunidad salteña esperaba, al menos, una declaración. Una explicación. Un gesto mínimo de esos dirigentes que prometieron «decir la verdad aunque duela». En cambio, lo que recibió fue un silencio incómodo que hoy suena a indiferencia.



Mientras tanto, organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad siguen denunciando los brutales recortes en Incluir Salud, así como la baja arbitraria de pensiones. La indignación creció cuando se conoció que el esquema denunciado por un exfuncionario habría desviado casi un millón de dólares por mes, justamente del financiamiento destinado a los sectores más vulnerables.

La paradoja libertaria

El dirigente del Frente de Izquierda, Claudio Del Plá, lo sintetizó con crudeza:

“Repudiamos el silencio cómplice de los representantes locales de Milei y candidatos de La Libertad Avanza Salta, que se presentan cínicamente como los que van a poner fin a la casta corrupta en la provincia”.

La paradoja es evidente: mientras Olmedo, Orozco y Zapata repiten en campaña que son los únicos capaces de derrotar a la “casta”, callan frente a un caso de corrupción que no proviene de «los de siempre», sino de sus propios aliados nacionales.

Una pregunta que no se puede postergar

Los salteños se preguntan: ¿es este el cambio prometido? ¿Callar ante las coimas porque los acusados son “propios”? ¿Ignorar los recortes a las personas con discapacidad mientras se declama moralidad en televisión?

El “triángulo de hierro” libertario salteño deberá decidir pronto si mantiene el silencio o si, al menos, se atreve a dar explicaciones. Porque la paciencia de la comunidad —esa misma a la que dicen representar— parece agotarse mucho más rápido que los discursos contra la “casta”.