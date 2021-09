El legislador tomó distancia de Suriani y Gladys Moisés.

La cámara de diputados es el escenario de una extraña batalla: ciencia vs medievalismo. Hay legisladores que no se quieren vacunar. De hecho, tres de estos representantes del pueblo no pudieron estar en el recinto por no haber sido inoculados.

Ayer el fiambrero Omar Exeni tuvo que salir a aclarar que no es un «antivacuna». Se despegó, así, de la postura de Andrés Suriani, de Capital, y Gladys Moisés, de Metán.

Mientras, Suriani y Moisés (cercanos al macrismo, que ahora dice que podría haber gestionado mejor la pandemia) son orgullosos antivaculas y argumentan que las vacunas no garantizan nada.

«No me pude vacunar, pero sí me voy a vacunar», dijo el tiktoker. “No soy antivacuna. No me pude vacunar, pero sí me voy a vacunar», resumió Omar Exeni ante los rumores que desataron polémica. Aunque también dijo: «Hoy la vacunación no es obligatoria, con lo cual hoy no se puede obligar a una persona a vacunarse», remarcó el dirigente.

«Yo sí lo voy a hacer”, completó Omar Exeni y explicó que padece un problema de alergia sobre su falta de inoculación hasta el momento. Por otra parte, también aseguró que no le habían informado sobre las medidas de precaución que se tomarían en la Cámara de Diputados con los no vacunados. Y reveló que por esa razón se sintió «molesto» cuando lo enviaron al palco. «Me pareció una falta de respeto», concluyó.