Ramón Haddad, juez de Metán, se volvió figura nacional después de haber tomado una polémica decisión: hacer declarar a un menor de nueve años por haber rayado un auto.

Tras una entrevista que el magistrado concedió a medios nacionales, la polémica se hizo mayor. El juez justificó su llamado a declarar a un menor de edad con la aplicación de una Ley de la Dictadura Militar.

Hoy en día, siguen vigentes algunas leyes penales desde la Dictadura Militar, pero para contrarrestarlas también hay convenciones internacionales, con rango constitucional, como la convención internacional de los derechos del niño o la propia ley 26.061, de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con idéntica capacidad de funcionamiento. Mediante las cuales el juez no debería poder hacer declarar a un menor sin que se utilice la cámara gesell y tampoco podría ser él quien reciba esa declaración ya que son especialistas los encargados de tomarla.

Fue el periodista Daniel Malnatti, quien recibió las poco felices declaraciones de Haddad, para quien su proceder fue “lamentablemente legal porque se basa en una legislación que data de la época de la dictadura militar».

Ante la consulta sobre porque citó al niño, respondió: «la ley me pide que lo haga», dejando en claro que si el chico rayó o no el auto, en definitiva, no tiene la mayor importancia.

Haddad expresó que un procedimiento así es «normal» y sucede «en casi todo el país», minimizando la gravedad de su accionar.

Para el criterio de este Juez, es lo mismo un niño que raya el auto que uno que abusa de una nena de siete años.

Mientras explicaba que para modificar este régimen cuasi militar «nos debemos un debate como sociedad».

Paradójicamente, este mismo Ramón Haddad fue diputado y tuvo la potestad de cambiar las leyes y no lo hizo, ni siquiera presentó una propuesta al respecto.

Seguramente su ideología política, tan históricamente conservadora y cuasi militar, de las lides del PRS, estaba muy lejos de querer cambiar leyes.