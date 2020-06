Situación docente y la vuelta a clases

La docente delegada por capital de Autoconvocados Silvia Dipiazza cuestionó que no se consulte a los educadores sobre las medidas que el Ministerio de Educación provincial está tomando y aseguró que casi el 90% está a favor de no volver a clases. (Mario Molina)

En primera instancia, la delegada criticó que el Gobierno tome medidas sin consultar antes a los docentes “es repudiable el accionar de seguir con esta postura de no querer dialogar con nosotros , venimos pidiéndole audiencia desde el mes de Diciembre y no quiere atendernos , todo el tiempo manda sus emisarios los gremios a decirnos que si quieren que los atienda ármense un gremio” y subrayó Dipiazza que Autoconvocados se armó porque toda la docencia que no se siente representada por ningún gremio y que ya tuvieron experiencia en el 2019 cuando los gremios cerraron por el 22 % sin consultar a las bases: “el gobierno sabe que los docentes somos la punta de lanza para conseguir respuestas ante la intolerancia de sus políticas siempre defendemos la enseñanza Popular, esta lucha de Autovonvocados ya tiene mas de 20 años, en el 2005 en las noche de las Tizas demostramos al gobierno que no nos rendimos tan fácilmente y en el 2014 demostramos que somos capaces de doblegar cualquier tipo de amenazas que puedan intentarnos hacer el gobierno , por que la docencia es la lucha callejera contra la intolerancia del Gobierno Provincial“.

El paro sigue

Di Piazza recordó que el paro fue suspendido por la pandemia “el Gobierno quiere mandarnos a las aulas y hacernos cargo de lo que pueda ocurrir en un marco de pandemia como el que tenemos quiere hacernos firmar un acta donde diga que no tenemos COVID19 pero la docencia se hizo escuchar en la encuesta que realizamos donde casi el 90% está a favor de no volver a clases hasta que se garantice el derecho a educar sin riesgo a contagiarnos del COVID19 y contagiar a nuestros alumnos , por que ninguno de nosotros es médico para saber si estamos o no contagiados”.

Faltan recursos

El problema de volver a clases es que no hay recursos de higiene necesarios que garanticen las medidas de seguridad para no contraer ni contagiar a nadie, comenta la docente que “las escuelas no cuentan con los ordenanzas nesesarios para garantizar lo mínimo que es la limpieza y mantenimiento de las escuelas , mucho menos van a garantizar contar con todos los requisitos nesesarios para que las escuelas no contraigan el virus por eso desde nuestro espacio sacamos este comunicado donde expresamos por que no estamos en condiciones de volver a las aulas, que no levantamos el paro si no que estamos esperando a que nos llame el gobierno para destrabar el conflicto”.

El comunicado

El Cuerpo de Delegados Departamentales de la Provincia, expresa nuevamente su rechazo a la Resolución Ministerial N° 145/20. de fecha 25/06

* Denuncia la ambigüedad legal y normativa al no derogar una Resolución Ministerial(N° 140 del 23/06 ) y emitir otra. (N° 145 del 25/06)

*Hace responsable con Nombre y Apellido al Ministro de Educación y Los Sindicatos Docentes que refrendan la misma.

*Exige que la Responsabilidad Civil y cualquier tipo de obligación, no recaiga ni en los directivos ni en los docentes.

*Considera improcedente que Planeamiento Educativo emita Resoluciones Ministeriales que modifican el Calendario Escolar, atribución propia del Ministro de Educación, convirtiendo en un CAMBALACHE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR.

*Basta de improvisaciones. ¡Qué renuncien los ineptos que convirtieron al Ministerio de Educación en una batalla campal de luchas de poderes en perjuicio de la salud de docentes y alumnos!

CONCLUSIÓN ENCUESTA “REGRESO A CLASES” AUTOCONVOCADOS DE LA PLAZA

Resultado encuesta docente

El resultado de la encuesta se evidencian tres lineamientos o ejes para el debate y el análisis a la hora de la toma de decisión del regreso a clases:

El primero, tiene ver con la inseguridad y el sentimiento de vulnerabilidad que tienen los docentes, no sólo como trabajadores sino como padres, frente a esta situación de pandemia, la posibilidad de enfermarse y contagiar a su entorno familiar, ser un vehículo en la circulación del virus y la falta de garantías para la protección en las instituciones educativas, para sí mismo, sus colegas, los alumnos y alumnas, como así también para todo el personal que comparta dichos espacios de trabajo. Presión que se ve potenciada ante la Responsabilidad Civil , que el mismo tiene en el aula por sus alumnos y alumnas , el compromiso personal y social de sentir que pudieran generar contagios provocando la enfermedad a quienes están dentro del ámbito de la escuela.

Las condiciones de las instituciones educativas , tanto en su infraestructura, la falta de espacios para el distanciamiento social, la capacidad organizativa y de personal para dar seguridad del mantenimiento de la higiene constantemente, suficiente material de bioseguridad el tiempo necesario, constante y permanente provisión de insumos de limpieza. Control de temperatura, test a todos los que concurran a las instituciones.

El traslado, tanto los docentes como los alumnos y alumnas, quienes deben desplazarse deben desplazarse para llegar a las instituciones, si tenemos en cuenta que muchos deben recorrer largas distancias, que en muchos casos no disponen de transporte de pasajeros autorizados que cumplan con los protocolos necesarios, y/ u otros, los de zona urbanas como la ciudad, deben utilizar transporte de pasajero saturados en su capacidad. Que el desplazamiento va a generar una circulación peligrosa del virus, por la concentración de gente, profesores que se desplazan de instituciones a instituciones, dentro de la misma o en diferentes localidades, entre zonas rurales y urbanas, incluso algunos hasta interprovinciales, podría generar un contagio exponencial del virus. Más aún en esta época de invierno, con bajas temperaturas que rondan los 0°. La falta de una vacuna que puedan brindar seguridad.

Por ellos la docencia salteña, en su gran mayoría considera que el mejor momento para el regreso a las aulas, sería al final de la Pandemia y/o una vez que se disponga de una vacuna y el tiempo de frío haya pasado.

Esta situación anormal que nos está atravesando a todos nos exige cierta coherencia a la hora de dar mensajes hacia una comunidad golpeada por información que bombardean permanentemente la sensibilidad de todos, creando desasosiego y caos ante una situación desconocida. Es responsabilidad del gobierno y de la clase dirigente, llevar tranquilidad a sus habitantes con medidas claras y precisas, dentro de una normativa específica; cuyo mensaje sea único y real. Hoy la irresponsabilidad de los trascendidos y el excesivo protagonismo, pueden ser destructivos y fatalistas. Seamos cautelosos y transmitimos tranquilidad a todos.

La docencia salteña acompaña a las familias y a sus alumnos y alumnas siendo el nexo presente de la educación pública, conteniendo y acompañando. LA LUCHA SIGUE, HOY DESDE LO VIRTUAL, SIEMPRE EN ESTADO DE ALERTA. AUTOCONVOCADOS DE LA PLAZA, PROVINCIA DE SALTA.