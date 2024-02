El presidente de UCR, Martín Lousteau, brindó declaraciones sustanciosas sobre la actualidad del país y gobierno.

Los conceptos que compartimos fueron vertidos en la entrevista que se dio en Radio Rivadavia con Marcelo Longobardi.

Tomamos los conceptos sobre cada uno de los temas que abordó porque nos hacen un resumen del pensamiento del radicalismo por estas horas.

Desliza pensamientos sobre la situación económica, el ajuste, la reforma del estado, la cultura, el DNU y la ley ómnibus, sobre Jerusalén, el pro, Milei y Cristina, y también sobre los subsidios y el trasporte.

Economía

Ese es un tema importante desde varias perspectivas: la primera es que si tenemos una especie de ancla nominal o de atraso del dólar, otra vez vas a tener un salto del dólar en poco tiempo, con una inflación en curso del 20% mensual, vas a tener todavía más inflación, va a ser muy difícil bajarla.

Pero, además, hay un tema adicional que impacta mucho en la inversión real, es cierto que tenemos que hacer una reforma laboral y nosotros estamos dispuesto a ponerlo en una ley y a presentar un proyecto para eso, hay otros y trabajemos en el quieran, pero ¿quién va a invertir en la Argentina si no sabes cuál es el tipo de cambio real, si no sabes el dólar esta caro o barato?

Ajuste

La supuesta estabilización que dice el ministro de economía que está teniendo no es tal, no solamente que la inflación en curso es altísima, que el tipo de cambio seguramente requerirá un nuevo salto, sino que, además, en la medida que vamos a los saltos con el tipo de cambio, nadie sabe cómo invertir.

No es un ajuste de verdad, no es una reconducción del estado para gastar bien donde tiene que gastar y eliminar las partidas donde no tiene que gastar.

Es un ajuste donde si el gasto es bueno o malo no importa, lo baja a costa de la inflación.

El gasto bueno ya no lo tengo y el gasto malo subsiste en una menor cuantía, y después lo vas a tener que volver a subir, al final no corregiste nada de lo que hay que corregir del estado argentino.

El ajuste lo está haciendo con inflación y con impuestos, es el peor ajuste posible.

No es una reforma del estado, hay cosas del estado que hay que cerrar, hay cosas del estado que hay que elevar.

Escucho a Caputo que dice “el plan económico va bárbaro» y a Milei que celebra que tuvimos el 25% de inflación, y va bárbaro porque supuestamente vamos a tener superávit financiero en enero, pero es a costa de haber congelado el gasto.

Reforma del estado

Creo que la estrategia del presidente al final atenta contra el reformismo, porque queremos hacer una reforma del estado que viene funcionando mal, ahora si mando un DNU que afecta 300 y pico de leyes y después mando una ley que tiene 664 capítulos, cada capítulo afecta a un sector, a una provincia, a una actividad, entonces vienen de a uno y cada uno de ellos tienen un poco de razón.

De a uno todos tienen razón el problema es que todos juntos no tienen razón.

Al final cuando se discute todo al mismo tiempo se bloquea.

Terminamos sin ley a pesar que había cosas de la ley que valían la pena ser debatidas.

Cultura

Hay cosas para corregir de la participación del estado en cultura, si claro, cuando se votaron las asignaciones específicas en el Senado, para dejar más claramente como es el funcionamiento del INCA, bibliotecas populares, yo voté a favor pero argumente diciendo que es lo que estaba mal en el funcionamiento administrativo del INCA en materia de hacia dónde van los fondos y que eso hay que corregirlo.

Todos los actores de la cultura con los que me encontré te lo reconocen, y que la ley de cine, sobre todo teniendo en cuenta que se modificó el mundo audiovisual y que ahora hay menos cine, más plataformas, otros mecanismos de distribución y de llegada a la gente de los contenidos.

Privatizaciones

Estoy a favor de muchas privatizaciones y estoy a favor de cerrar muchas cosas en el estado que no funcionan, pero no de que no se pueda debatir ni como, ni cuando, ni de qué forma, ni con que controles ni con qué nivel de transparencia.

Cuando el presidente saca la ley, cuando viene el capítulo de privatizaciones, porque ve que no tiene todo el arco político de acuerdo para hacer lo que él quiere y se enoja de esta manera, estoy todavía más en contra de delegar facultades, porque no se a quien se la estaría delegando.

Facultades extraordinarias

El radicalismo siempre está en contra de delegar facultades porque es darle a alguien, que no tiene por qué tener razón en todo, la facultad de hacer cualquier cosa prescindiendo del resto de los poderes del estado.

En la Argentina todo presidente que gana en un balotaje tiene la mayoría de los votos, pero eso no quiere decir que a todo presidente que gana tenemos que darle la suma del poder público.

Macrimileismo

Cuando uno mira que la ministra de seguridad y el ministro de economía son ex funcionarios del gobierno de Macri, fue la candidata a presidente por juntos por el cambio pero viniendo del pro y vemos la cantidad de ex funcionarios que andan ahí dando vueltas y vemos cómo funciona el pro en la cámara de diputados, lo que veo es que eso ya existe, lo llamaría macrimileismo, no hay diferencias.

Jerusalén

Y el presidente con lo de la embajada en Jerusalén está cometiendo un error grave, no solamente porque está involucrando a la Argentina en un conflicto que está muy extendido, en el cual hay luces y sombras de todo lados, aún condenando como hice firmemente el acto terrorista de Hamas.

Pero después por otro lado hay una parte de Jerusalén que la ONU considera territorio ocupado, entonces reconocer la soberanía sobre eso no es muy distinto de reconocer que existe soberanía en Malvinas porque alguien la ocupó.

Es un muy mal precedente para la Argentina lo que está haciendo.

Milei

Estamos ante ese tipo de personaje que no sé si se asume presidente, porque es como si fuera el jefe de una banda virtual de influencer o youtuber.

El estado

El por creer que Argentina no tiene que tener estado; yo creo que Argentina tiene que tener mejor estado; el está dispuesto a que haya un ajuste a pesar de que lo paguen los jubilados y no que lo paguen las empresas que reciben subsidios, los subsidios que están mal orientados, los regímenes promocionales que no deberían estar.

Creo que hay otra manera de hacer las cosas y él no está dispuesto con nadie, quiere decir que cuando un ministro o un funcionario piensan algo distinto a lo de él lo desautoriza o lo echa.

La herencia

Es cierto que su herencia económica fue muy mala.

Ahora como lidio el con eso, hizo una devaluación, el dólar era uno de los precios que estaba atrasado, pero después liberó todos los precios, sube tarifas, te aumenta impuestos.

Todo eso genera más inflación, suba de precios, y mientras tanto vos ganas menos, por eso estamos viendo una caída fenomenal del poder adquisitivo.

Subsidios

Con respecto a los subsidios están los que ameritan ser sostenidos y otros que no, y, además, la bola de subsidios a crecido enormemente.

Y porque ha crecido esa bola, básicamente por culpa de no haber querido ajustar las tarifas.

Cristina y Milei

Esto no es muy distinto de cuando Cristina se enojaba con el macrismo y entonces le sacaba la plata a los porteños, en medio de la pandemia, o cuando se enojaba con los cordobeses y entonces hubo un motín policial y no le mandó fuerzas.

Es exactamente la misma lógica de acumulación de poder, veo el mismo gen, el argumento de Milei es que hay que votarle todo porque saco el 56%, Cristina sacó el 54%.

El transporte

En la Argentina hay que empezar a subsidiar bien, no es que todos los subsidios son buenos o malos, o que son justos o injustos, eso requiere de un trabajo para llevarse adelante, y no, por un enojo de un día, modificar todo de la noche a la mañana.

Pasan dos cosas que, me parece, denotan como actúa Milei: primero que dice que no negocia “yo no vine a negociar” pero la verdad es que negocia.

Porque lo que está diciendo es “si me votan las cosas yo les dejo los subsidios y si no me votan se los saco», eso es una negociación.

Ahí lo que veo es una enorme hipocresía de un presidente que dice que actúa de acuerdo a unos principios fundantes pero la realidad está negociando.

Lo segundo es que, tal como dicen los gobernadores Pullaro de Santa Fe y Cornejo de Mendoza, “el presidente no está castigando a los gobernadores, cuando él hace lo que hace, cuando de la noche a la mañana decide que saca los subsidios está castigando a los santafecino, a los mendocinos, a los cordobeses, a los rionegrinos, a los salteños; está castigando a los usuarios.

Esos gobernadores, además, subsidian desde las provincias parte del boleto, y hablé con Pullaro y lo seguirá haciendo, pero lo que tiene es un castigo del gobierno nacional a los ciudadanos de su provincia.