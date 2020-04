Lo señaló el presidente al respecto del anuncio de los jueces que donarán ese porcentaje de sus salarios a la lucha del Covid19. El mandatario rechazó bajar el sueldo a sus funcionarios: “Viven de sus sueldos”.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la polémica en torno a la baja de sueldos dentro de la administración pública. El mandatario argentino consideró que “no es la solución” que necesita la Argentina en estos momentos. En ese sentido destacó que todos los funcionarios de su Gobierno “viven de su sueldo” y señaló que ninguno tiene “empresas en el exterior”. “No seamos hipócritas, son los que después nos llaman populistas a nosotros”, manifestó.

En las últimas semanas se registraron distintos reclamos por parte de la sociedad pidiendo una baja en los sueldos de la clase política. El pedido también se materializó dentro del ámbito político, con un reclamo escrito por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio. En declaraciones a “El Cohete a la luna” el portal que dirige Horacio Verbitsky, el Presidente se refirió a ese debate.

“Yo reivindico la política, el servicio público que la política presta. Yo no voy a ser un hipócrita. Esa no es la solución que la Argentina necesita, la verdad no estoy de acuerdo con eso. Nunca me sumé a esa lógica”, manifestó el Presidente. “Yo soy parte de un Gobierno de funcionarios que los llamás a las 7 de la mañana están y los llamas a la 1 de la mañana y están, y siempre tienen respuestas para todo”, agregó.

En ese sentido se refirió a la decisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de donar un porcentaje de sus salarios: “Está muy bien. Pero quiero decir que el 25% del sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del Presidente de la República”.