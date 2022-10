Desde marzo de 2020, los habitantes de la comunidad esperan por la inauguración de las nuevas cañerías. Se destinaron $30 millones, pero hasta hora siguen padeciendo la falta de agua.

En Misión Chaqueña padecen desde hace días la falta total de agua, pese a que desde 2020 se realizan obras en el lugar para optimizar el sistema de cañerías. Según denuncian sus habitantes, los trabajos de la empresa Rojo Constructora SRL son deficientes y sólo complican el abastecimiento de líquido que, de por sí, es escaso.

«Ayer y hoy no hubo agua en todo el día, pero esto viene fallando desde hace dos semanas. La empresa Rojo Constructora no puede entregar la obra, ni inaugurarla. Días atrás se prendían las dos bombas y se reventaban los caños. Cuando se prende una sola, no hay presión y no le llega agua a la mitad del pueblo», destacó Omar Gutiérrez, estudiante de abogacía y habitante de Misión Chaqueña.

«Ya pasó mucho tiempo que venimos denunciando que la obra está mal. Vino AFIP a controlar y también inspectores de la provincia. Los que sufrimos somos nosotros. Con más de 30 millones se tendría que poder hacer una muy buena obra, pero no es así», se quejó Gutiérrez.

A la falta de agua debe sumarse el pésimo estado de las calles en la comunidad: «En esta época de lluvia se atascan todos los vehículos. La empresa decía que iban a rellenar la parte donde va el sistema de cañerías, pero nunca lo han hecho. Ahora cuando hay lluvias es intransitable. Es una burla a nuestra comunidad por parte de la empresa y el gobierno de Salta», resaltó Omar.