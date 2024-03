El aumento indiscriminado de las cuotas, la mala condiciones del laboratorio y edilicias provocaron el reclamo de los estudiantes.

Carente de valor el Boucher de Milei, hace que los estudiantes protestan por las subas de la cuotas en los colegios privados.

La cuota de marzo fue de $55.000, la de abril de $68.000 y la de mayo de $76.000, nos aumentan la cuota mensualmente dicen los estudiantes del Colegio San Cayetano de Salta Capital, ubicado en calle San Juan 124.

“Tienes que pagar la cuota del 1 al 10 sino 15% de interés» afirman.

La situación de las cuotas y otras vienen siendo reclamadas desde el año pasado, y el malestar surge porque se dejaron de hacer las prácticas profesionales en las empresas, ahora se las realiza en la institución, pero el laboratorio está deteriorado, no tiene el material adecuado y los reactivos están vencidos, afirman los estudiantes.

El Instituto San Cayetano no es un Colegio católico, es privado y la carrera es de Tecnicatura Superior en Laboratorio.

Otras de las situaciones que les tocó vivir a los alumnos en el mes de marzo fue un hacinamiento en aulas pequeñas con 50 estudiantes.

En la tarde de hoy se juntaron para presentar un petitorio al Instituto para que corrija estas situaciones y vea la forma de que su servicio sea acorde a la cuota que cobra.

“Todavía no nos quieren recibir, dijeron que llamarían a la policía”, esa es la respuesta de los directivos del Instituto San Cayetano ante la intensión de presentar la nota con el petitorio de los alumnos.

“Ya entré a solicitar una reunión, me trató bastante mal la rectora y dijo que si no nos callamos, no nos va atender, no nos va recibir nada y llamará a la policía”.

En una actitud irresponsable y poco profesional los directivos del colegio ponen a los estudiantes en una situación que no estaban buscando, ya que peticionar es un derecho que les asiste.