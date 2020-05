Una mujer asegura que el concejal de la capital Julio Romero nunca quiso reconocer a su hija ni tampoco le pasó la cuota alimentaria.

Noelia Pardo decidió hacer pública su denuncia a través de las redes sociales, allí señaló que no le quedó otra alternativa, ante la insistente negativa de quien hoy es concejal de capital. “Aquí el de la foto es el prestigiado concejal Julio César Romero, padre de mi hija. Al que por casi 6 años busqué. Los busqué a la edad cero de mi hija, al año, a los 2 años, a los 3 años y la respuesta que recibía era ‘no me jodas, no es mi hija. Mira vos si me voy a hacer cargo después de 3 años. Dado que la vida me dio una oportunidad después de 6 años, ya que él cuenta con un cargo en la política y es una figura pública, me dio la oportunidad de tener un diálogo como dos personas adultas”, describió.