El viernes 7 de octubre, a las 20,30 hs, en el Salón Auditorio del Colegio de Psicólogos de Salta, Alsina 1023, presentaré mi libro «Amanecer… Atardecer», Con prólogo de la Prof. Elda Mariana Campos, y coda final de la Prof. Zulma Palermo.

«Yo venía publicando en face lo que eran mis amaneceres y atardeceres desde mi estudio en Palo Marcao, Cerrillos. Fue la poeta Nélida Cañas la que me sugirió generosamente, hace una punta de años, que debiera publicarlos en libro. Yo seguí, impertérrito, con mis anotaciones, pero las fui archivando, año por año. Esas anotaciones contenían mis amaneceres y atardeceres, pero incluían además recuerdos, anécdotas, opiniones… Hoy, 20 de agosto de 2022, realicé una selección de todas estas notas. No sé si hice la mejor selección, fue la que me salió. Toda selección tiene una dosis de arbitrariedad. Pero creo que representan una parte de lo que fueron mis emociones, pensamientos y pasiones en estos 10 últimos años de mi vida, hasta hoy, desde este espacio nuestro donde elegimos venir a vivir y morir, hace ya casi 30 años, elección donde Silvia tuvo tanto que ver. Hoy, en el atardecer de mi vida, doy a luz estas anotaciones. Silvia ya no podrá leerlas, ella que fue siempre la primera en juzgar mis escritos. Serán ahora otros los que primero juzguen. Parte de mi ser está acá. Con sus amaneceres y atardeceres, con sus logros y sus pérdidas, sus alegrías y pesares, sus ilusiones y tragedias. Desde hoy, ya no me pertenecen», contó Slodky.