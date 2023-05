Dos días después de ratificar vía carta abierta que no será candidata a presidenta en las próximas elecciones, Cristina Kirchner regresó este jueves a la televisión para brindar una entrevista exclusiva, en la cual se explayó sobre una variedad de tópicos: el atentado del 1º de septiembre, la presunta persecución del Poder Judicial, Lago Escondido, la economía bimonetaria, la gestión de Sergio Massa, el acuerdo con el FMI y la preocupación por su hija Florencia, entre otros temas.

La vicepresidenta concurrió este jueves 18 de mayo al programa Duro de Domar que conduce Pablo Duggan en el canal C5N. Ingresó al estudio a las 21:10, para una entrevista programada para las 21.30 hs. La fecha coincidió con el día en que anunció con un video que Alberto Fernández sería el candidato de la coalición en 2019.

Cristina Kirchner palpitó el acto que encabezará el próximo 25 de mayo en la Plaza de Mayo y también reflexionó sobre las perspectivas electorales del Frente de Todos.

«Los espero a todos y todas en la Plaza», dijo con respecto a la convocatoria el próximo 25 de mayo.

«Ganar la elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos y las argentinas vivieron mejor».

«Hubo un tiempo en que los argentinos tenían un buen salario, en que les alcanzaba para ahorrar, a cada uno en su medida…».

A su vez, la vicepresidenta se desentendió de las acusaciones de corrupción.

«Todas las causas que me han armado son sobre bienes que están en mi declaración jurada».

«A mí no me encontraron ni fondos blanqueados ni Panamá Papers».

En un tramo de la entrevista cuestionó la cobertura mediática del caso Nisman y propuso una comparación con Santiago Maldonado, con críticas explícitas hacia la figura de Patricia Bullrich.

«A Alberto Nisman dicen que lo asesinaron. En cambio, a Santiago Maldonado lo persigue un escuadrón de Gendarmería por la Patagonia desierta, al mando por control remoto de Noceti, que era el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enviado especialmente para endurecer la represión a los mapuches… Lo persigue un escuadrón entero de gendarmería, desaparece durante 2 meses y aparece misteriosamente en un lugar que había sido rastreado 20 veces, ahogado».

«Y Santiago Maldonado ‘se ahogó’. Esta es la Argentina en que vivimos».

También reflexionó sobre el atentado del 1º de septiembre y se emocionó a la hora de dialogar sobre el impacto que generó en su hija, Florencia Kirchner.

«Mi hija es una extraordinaria mujer».

«El intento de asesinato me ha impactado mucho porque nadie tiene comprada la vida».

«Pensar qué sería de Florencia si yo no estoy es una cosa que me afecta humanamente. Hay una tendencia a la deshumanización».

«El 1º de septiembre me cambió la vida», afirmó con respecto al atentado. «Esto fue precedido por años y años de violencia mediática-simbólica. Fundamentalmente contra mi condición de mujer».

«En algunos momentos advertí de algunos problemas».

Con respecto a su candidatura, retomó las planteos de la carta publicada al término del Congreso del Partido Justicialista, en la cual había anticipado: «No voy a ser mascota del poder».

«Está muy claro lo que publiqué el otro día», aclaró Cristina Kirchner con respecto a su candidatura.

A la hora de dialogar sobre economía, cuestionó las «recetas del pasado», en alusión implícita a la dolarización que propone Javier Milei.

«Que me digan que vamos a mejorar esto volviendo a recetas del pasado… me parece que no. Esta es la gran discusión que hay que dar».

«Cuando me despedí el 9 de diciembre de 2015, el riesgo país estaba en 600 puntos. Argentina no estaba endeudada, esto no lo digo yo… Dujovne lo dijo con todas las letras».

«El gobierno del Frente de Todos fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri», expresó.

«Van a ser elecciones totalmente atípicas. Es una elección de tercios».

«Así como la elección del 2019 fue una elección de techos, porque había 2 partidos nada más. Entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado».

«Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante más que el techo es el piso».

«Precisamente al ser tercios, lo importante es entrar el balotaje», consideró la titular del Senado.

«Tenemos que entender por qué hay un tercio», advirtió con respecto a Javier Milei.

Asimismo, la vicepresidenta analizó la situación económica del país y elogió al ministro de Economía.

«Hasta 2015 los argentinos podían comprar 2500 dólares por mes y me puteaban en colores»

«La economía es bimonetaria».

«Massa está haciendo magia, agarró una papa caliente».

«La inflación genera una transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más concentrados de la economía».

«Si yo fuera empresaria haría lo mismo».

«Ellos no pierden. Los márgenes de ganancias que tienen hoy determinadas empresas alimenticias, bebidas, calzado, vestimenta, son niveles muy importantes. Además esto impacta porque también al estar el salario tan bajo, la rentabilidad aumenta. Se convierte en una rentabilidad extraordinaria».

Cristina Kirchner remarcó la necesidad de un «acuerdo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de Gobierno o que tengan representación parlamentaria».

Pablo Duggan le dio la bienvenida a la vicepresidenta, quien se mostró agradecida por la invitación.

Durante la entrevista, Cristina Kirchner apuntó contra el Poder Judicial y el endeudamiento contraído durante el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

«El juez que me procesó en el tema Vialidad y que metió presos a los dueños de este canal, estuvo armando facturas truchas para ocultar las dádivas después de haber viajado con los jefes de Clarín».

«Si alguien pensaba que el lawfare era una construcción jurídica, mediática o partidaria, me parece que la foto de Lago Escondido fue muy brutal».

«Vienen por el sistema democrático», advirtió. «No es bueno cuando se deteriora el sistema democrático».

Asimismo, criticó las medidas cautelares de la Corte que suspendieron las elecciones en Tucumán y San Juan.

Por otra parte, se refirió a las «consecuencias del programa» del Fondo Monetario Internacional, las cuales condicionan la gestión económica del Gobierno. En ese sentido, insistió en el «endeudamiento vertiginoso que produjo el macrismo».

«Yo los miro todas las noches», afirmó la titular del Senado con respecto a las emisiones de Duro de domar.

«Debe hacer 6 años que no piso un set de televisión», aseveró.

«Hacer política en los tribunales y en los set de televisión es lo más fácil que hay», opinó Cristina Kirchner.

A continuación, apuntó contra la «judicialización creciente de la política», con especial foco en «el partido judicial».

«Es injusto decir todo el poder judicial», aclaró, pero el dispositivo del Poder Judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente del debilitamiento del peronismo».

Hubo un encuentro previo entre los equipos de Cristina Kirchner y el canal para pactar condiciones. Una de ellas, que la entrevista sea mano a mano con el conductor, prescindiendo del panel. Sin embargo, en la última edición del programa los integrantes ensayaron posibles preguntas.

La presentación genera expectativa. La vicepresidenta no suele brindar reportajes televisivos y lo hará a pocas horas de haber bajado su candidatura, abriendo un nuevo panorama político dentro del desordenado gobierno del Frente de Todos. Ahora florecerán precandidatos que amagaban y habrá quienes estarán esperando su bendición política.

Cristina Kirchner dijo el 16 de mayo que no será candidata este año, y señaló que no tiene intenciones de ser «mascota del poder», en medio del operativo clamor que sostenían sectores del Frente de Todos. La ex mandataria ratificó que no competirá en estos comicios tal cual lo había anunciado en diciembre pasado tras haber sido condenada en primera instancia en la causa por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.

Cristina Kirchner expuso su decisión en coincidencia con el Congreso Nacional del PJ que tuvo lugar en el estadio de Ferro, donde los participantes arengaron su postulación y también en la previa al acto en la 9 de Julio del 25 de mayo en donde iban a pedir que confirmara sus candidatura.

En una carta a la militancia, la titular del Senado consideró señaló que «durante el año 2022 se vio como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches».

«El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste», indicó Cristina Kirchner.

«La culminación de este accionar tuvo lugar aquel 1 de septiembre de 2022, frente a mi casa particular cuando, acompañada por Dios y la Virgen y rodeada de compañeros y compañeras, atentaron contra mi vida. Llamativamente, luego del magnicidio frustrado, esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática», cuestionó la vicepresidenta.

Al hablar de la condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, evaluó que «tiene una única traducción política y electoral: la proscripción». «Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó», aseguró.