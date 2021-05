Un estudio del Ministerio de Salud de la Nación ubica primera a Jujuy y tercera a La Rioja.

De acuerdo a un relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación que publicó Infobae, Jujuy es la provincia con la mayor tasa de letalidad (4,17%), seguida por Salta (3,66%), La Rioja (3,48%), Provincia de Buenos Aires (2,53%) y Chaco (2,33%).

La situación no parece menguar en la provincia, por el contrario, se agrava: en las últimas 24 horas se reportaron 227 nuevos casos de coronavirus y el total de infectados ascendió a 34.638 desde que se desató la pandemia. El dato más doloroso: se confirmaron 13 fallecimientos en las últimas 24 horas y la cantidad de víctimas fatales trepó a 1.287.

Diferencia entre tasa de mortalidad y tasa de letalidad

La mortalidad es la cantidad de personas que fallecen por una cantidad de población o un número absoluto de personas. Mientras que la letalidad es la cantidad de personas que han fallecido, sobre un denominador común: las personas que se han enfermado. Es decir que una vez enfermo, qué probabilidad tiene ese paciente de morir. Y aquí se trata de una medición más específica sobre los enfermos y no de la población general.

Sobre el motivo de la letalidad en aumento, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Marta Toscano, evaluó meses atrás que una de las razones es que quizás se hacen pocos testeos, entonces la cantidad de fallecidos se calcula sobre un número bajo de confirmados. «Si hay pocos testeos, hay mucha letalidad», había señalado.

Justamente, en el informe se puede advertir el porcentaje de muertes sobre los casos confirmados. Se indica que Salta tiene 1.441.988 habitantes, 35.106 contagios confirmados y 1.285 muertos.

«El sistema de salud en Salta ha sido un sistema de salud que durante años no tuvo inversiones», le dijo el infectólogo Antonio Salgado a Infobae.

El especialista añadió que «también tiene que ver mucho con que en esta provincia no se está haciendo vigilancia genómica. Salta hizo 15 secuenciaciones genómicas y todavía no recibimos ningún resultado del Malbrán. Es decir que no sabemos qué variantes circulan. En CABA se ve que hay una prevalencia de la variante andina, seguida de la de Manaos y luego la de Inglaterra».