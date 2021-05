Exigen la municipalización del poblado. Ya no quieren ser más parte de Mosconi.

Residentes de Cornejo se congregaron esta mañana en el canchón deportivo para seguir las instancias de un encuentro con funcionarios provinciales por la municipalización del poblado. La llegada de los representantes; encabezado por Rodrigo Monzo, secretario de Gobierno; se vio demorada por un corte en Ruta Nacional 34, a la altura de paraje El Arenal.

Sin acuerdo y disconformes con la presentación de las autoridades, bloquearon también ellos el tránsito en Ruta.

Más temprano en la mañana, un importante grupo de vecinos se fue reuniendo en alrededor de la cancha cercana a Ruta, punto hasta donde arribó el secretario de gobierno de Salta; Rodrigo Monzo. «Si quieren que se trabaje de manera seria en el tema de la municipalización debemos hacerlo todos juntos (…) el resto de las respuestas no las tengo«, dijo el funcionario, según Fm Alba.

Para los pobladores no alcanzó y ahora exigen que el gobernador llegue hasta la localidad.

«La municipalización es una ley y debe trabajarse», explicó Monzo, recalcando que por presión no se llegará al objetivo, y comprometió reunirse con funcionarios de las áreas correspondientes para evaluar la petición. Los vecinos señalaron que el corte iniciado el pasado martes se levantó bajo la condición de un trato serio al pedido de independencia del Municipio de General Mosconi; de manera que no quedaron conformes con la sola llegada del secretario de gobierno.

«Creemos que si el gobernador (Gustavo Sáenz) lo pide, los diputados van a tratar la municipalización (…) estamos cansados de Mosconi (…) no nos da nada, no nos colabora con nada, estamos abandonados», dijeron los pobladores. Colocaron como ejemplo que faltan médicos y ambulancia fija para asistir a la localidad. El paso se cerró pasado el mediodía, con corte total, ya que los funcionarios pidieron como fin de plazo el viernes 7 para brindar una respuesta, pero los pobladores se negaron a dilatar más el asunto.