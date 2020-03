Coronavirus: Comunidades indígenas piden no ser olvidadas

El cacique de la comunidad Misión San Luis ubicada a 7 kilómetros de Santa Victoria informó a Cuarto poder que se encuentran cumpliendo con la cuarentena estipulada pero se mostró preocupado por continuidad de la ayuda estatal.

“Nosotros estamos cumpliendo, respetando todo lo que nos están diciendo de cumplir, pese a que todavía aquí no llegó, cumplimos de no andar en la calle, de no salir. Ahora, no sabemos qué hacemos con la comida que nos mandan”, se refirió con gran preocupación el cacique.

Comentó que todos los días integrantes de la comunidad que está formada por alrededor de 100 familias se dirigen al pueblo a buscar algo que ayude en su sustento diario: “Pero nosotros ahora no salimos y aquí en la comunidad no tenemos negocios por eso pido a los funcionarios que nos envíen mercadería” , expresó.

“Estamos preocupados porque faltan algunos días para el 31 todavía y algunos solo tienen lo necesario para el rato pero no para guardar”, informó-

El cacique alertó además que no poseen control en el pueblo y existen muchas personas que “entran y salen del pueblo y vienen de otros lados”. La comunidad se encuentra al frente – a pesar que no existe un puente de paso- de las fronteras de Bolivia y Paraguay. “el rio es poco por eso no sabemos que horario pasan. Por eso pedimos control porque capaz que pasan personas que vienen de Bolivia y Paraguay y nosotros sabemos que vienen. Hay gente de Bolivia que está en el pueblo de Santa Victoria. Por eso también necesitamos prevención y seguridad a nosotros como pueblos indígenas”, mencionó-

Anses no llega

En el marco de la emergencia sanitaria declarada en el país, debido a la expansión del coronavirus (COVID-19), la ANSES comunicó el 13 de marzo que quedan suspendidas todas las actividades previstas en las comunidades originarias de provincias de Salta, Misiones y Chaco, hasta nuevo aviso.

Sin farmacias ni supermercados

Félix Díaz (Cacique Qom – Presidente del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas) entrevistado en el programa “TN Central” comentó “hay mucha falta de información, los que viven en el monte no escuchan los canales ni las radios. Hay personas que están cerca al Bermejo y hay gendarmes que no los dejan ir a buscar alimentos”.

Respecto al sistema de salud Diaz comunicó que persisten mucha discriminación en hospitales para con lxs integrantes de las comunidades.