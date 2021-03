El concejal macrista José Gauffín fue desplazado de la comisión de Obras Públicas en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Lo acusan de poseer una empresa familiar que realiza obras para la municipalidad.

El período de sesiones ordinarias del concejo deliberante capitalino tuvo su inicio en la mañana de hoy, y con él llegaron las primeras polémicas. Tras una moción de cambio presentada por la edil Paula Benavidez, se removió al concejal del PRO José Gauffin de la comisión de Obras Públicas y Urbanismo. En su lugar fue elegido el saenzista Francisco Benavidez.

Los motivos para remover a Gauffin de la estratégica comisión fueron planteados por la dupla Benavidez, quienes hicieron hincapié en el malestar de los miembros con la antigua conducción. Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando se hizo mención a una empresa familiar de propiedad de Gauffin, que habría tenido contratos con la municipalidad.

La firma, denominada TRESING realiza obras de infraestructura a distintos loteadores de la ciudad. Entre sus clientes figuran: Banco Macro, YPF, Día, Frigorífico Bermejo, Enirgi Group, Austin Powder, MDay Loteos, Alto NOA, Vea y Gasnor, entre otros.

En una entrevista radial, el concejal se defendió aludiendo que la empresa pertenece actualmente a sus hijos y que su remoción obedece a maniobras políticas del saenzismo. «Yo no tengo ningún interés formal en ella, de todas maneras la empresa no desarrolla ninguna obra en la municipalidad. Yo no puedo coartarles la libertad de trabajo a mis hijos. No hay ninguna incompatibilidad», aseguró.

Sn embargo, pese a sus palabras, la propia página web de la empresa lo desmiente, ya que en la misma se señala al Gobierno de la Provincia de Salta y a la Municipalidad de Salta como clientes.

El desplazado edil también cuestionó a través de Twitter la idoneidad de la dupla Benavidez en materia de Obra Pública, sacando a relucir su condición de Ingeniero en Construcciones y señalando a Francisco Benavidez como «ex-chofer de Sáenz».

«Este acto de arbitrariedad demuestra por parte del oficialismo Saenzista poco interés que las áreas específicas deban ser dirigidas por idóneos en la materia que sumen ideas acertadas en las tomas de decisiones», declaró el PRO Salta en un comunicado de prensa.

Aunque no se le conocen cuestionamientos muy jugados en contra del saenzismo, el concejal macrista/bettinista asegura que su expulsión de la comisión de Obras Públicas es un pase de factura por sus intervenciones críticas. «Fue una decisión tomada desde el saenzismo más puro. Soy el concejal que los incomoda permanentemente», aseguró.