Concejo Deliberante: Heredia aclaró que la comisión no es “acusadora»

El Dr. Sergio Heredia aclaró que prestó asesoramiento a la comisión investigadora del Concejo Deliberante, encargada de definir la situación del edil Sergio Jure, por lo cual elevó un dictamen al organismo legislativo. Sin embargo, la comisión había citado a Jure a declarar, punto que Heredia aclaró no podía realizarse debido que se trataba de una “investigación” y no una “acusación”, por lo cual retiraron la citación. Jure no obvió la cuestión y lo informó a su asesora legal.

“(Manuel) Moreno me convocó para asesorar a la Comisión”, comenzó explicando el abogado; quien había tomado la determinación de publicar el dictamen que había elevado al Concejo con detalles legales de importancia en los cuales basar su respuesta final, enfatizando que no deben olvidar que la base de su conformación es “investigar” y no acusar; intención que trasluce a pesar de las declaraciones de concejales del oficialismo. “No aclara en la resolución el objeto material de la comisión”, revela, “la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, la forma y la finalidad”.

“El Concejo Deliberante tiene excelentes abogados que pueden brindar asesoramiento a la comisión”, continuó Heredia, cuyo escrito resalta “contenido y alcance legal, administrativo y jurídico de la Resolución N° 6.635/024”, mediante la cual se crea la comisión en cuestión y que resultó en críticas varias ante el orden de prioridad que se otorga a una cuestión ya radicada en el plano judicial. En consecuencia “Jure no pidió la anulación de la comisión (…) pidió que se anule su citación (a declarar en calidad de ex funcionario municipal) porque él no está imputado y no es objeto de investigación acusatoria”, agregó.

Heredia sí recomendó (y se concretó) el llamado a la empleada municipal oficialista que denunció a Jure “para que aporte más pruebas”, y sobre el trabajo que debe hacer la Comisión, anticipó que está preparando un segundo dictamen para evitar errores como la citación a declarar ante el Concejo. “Hay una causa penal (…) creo que los concejales no saben cómo va esa causa penal, ni siquiera saben si el concejal (Sergio Jure) está imputado o no”, destacaba.

En el probatorio documental las notas y/o documentos contenidos en el Expediente N° 17.842/24

Art. 6°: Ordenar a la Comisión Investigadora que solicite a la señora copia certificada de las denuncias penales promovida en contra de ex – funcionarios del poder ejecutivo municipal”

Art. 7°: Ordenar a la Comisión Investigadora que cite para declarar prestar declaración testimonial a la señora en audiencia que se fijará para tales efectos.