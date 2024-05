Comerciantes instalan una carpa y desfilarán el 25

Tras reunirse ayer, comerciantes de nuestra ciudad decidieron instalar una carpa frente de la Municipalidad, además de desfilar el próximo 25 de Mayo en reclamo por el incremento de las tarifas de energía eléctrica. Este miércoles habrá una nueva reunión.

Los comerciantes que se autoconvocaron por el incremento de las tarifas de energía eléctrica, decidieron instalar, a partir del jueves, una carpa frente al edificio municipal para poder informar y convocar a los vecinos a sumarse a la protesta por los altos costos de los servicios tras los aumentos registrados hace dos meses.

Según lo informado durante la jornada de ayer, los autoconvocados decidieron desfilar también el 25 de Mayo y van a pedir hablar a los vecinos para poder explicar la situación por la que atraviesan. Los comerciantes pidieron a los vecinos que se sumen a las protestas ya que los costos de las tarifas impacta, no sólo al comercio, sino a todos en general.

«Nos dicen que faltan todavía dos subas más, y yo tengo que cerrar, no puedo así, tengo que juntar hasta 70 mil pesos para los servicios. El gas pagaba 40 mil pesos me vino 263 mil pesos, fui a Gasnor a reclamar y me dijeron que no, que es por la tarifa autorizada es lo que corresponde cobrar», dijo Pablo Martínez que había recibido una boleta de luz de un millón de pesos el mes pasado, en el programa radial el Bueno y el Malo.

La convocatoria es para este miércoles a las 14:30 sobre calle José Manuel Estrada 81 y la apertura fue realizada para comerciantes y familias con la finalidad de poder llevar adelante acciones de forma conjunta.