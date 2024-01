Según el Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), no pasa nada.

En la mañana de ayer, el gobierno nacional decidió eliminar la obligación de colegios y universidades privadas a informar sus aumentos a la Secretaría de Comercio de la Nación. Si bien se habló de que es un “inicio” para la desregulación, afirman que en Salta no tiene ninguna implicancia real.

Roberto Suaina, titular de CORPRODEC, indicó quela normativa eliminada por el gobierno nacional estaba vigente desde el 2019, y solamente establecía que los colegios de gestión privada del país debían informar a la Secretaría de Comercio a la Nación el valor de sus cuotas.

“Esto se ha mal interpretado porque el hecho de que nos digan ‘no manden más la información’ es nada más que un hecho burocrático, porque en realidad no tenía ninguna implicancia a nivel provincial, ni tampoco nacional”, dijo y agregó que la secretaría en sí no tenía ningún vínculo a través del Ministerio de Educación de la Nación.

“Las normativas provinciales son las que siguen vigentes, no hubo cambio, todos siguen igual. Así que si yo tengo que decir qué implicancia tiene esto, que no voy a escribir una notita que a mí me llevaba 10 minutos en preparar y enviarla por correo, no es nada”, expresó.

Mientras, los colegios deberán continuar enviando la respectiva información a la Dirección General de Educación Privada. “La normativa provincial, la que conocen todos los padres, la que conocemos siempre desde que se viene aplicando desde hace muchos años, en realidad no tuvo ningún tipo de cambio”, afirmó.

Asimismo, Suaina remarcó que es “una inocherencia” hablar de desregulación en el contexto al menos provincial, porque los colegios mantienen un vínculo con la provincia por los aportes estatales que reciben más allá de la gestión privada.