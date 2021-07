En el 2020 al DR. Francisco Matías Zelaya lo nombraron director de Zoonosis de la Municipalidad de Pichanal y hasta la fecha no cobro ni un peso. (Mario Molina)

Pasó más de un año del nombramiento del DR Zelaya al Frente de la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de Pichanal donde ya se realizaron numerosas campañas de vacunaciones, y castraciones y el municipio aun no liberó fondos para la dirección, contemplando todo lo que esto con lleva en la gestión. El Intendente Domínguez subió en la página oficial del municipio fotografía donde se muestra como parte de su gestión la campaña de castración que se realizó en el lugar, pero con un pequeño detalle en la foto se lo ve al doctor Zelaya junto al Intendente en una Veterinaria lugar que no le pertenece al municipio si no que la veterinaria Abuela Luisa es del DR Zelaya donde trabaja habitualmente.

“Desde el mes de marzo del 2020 que me nombraron y no me pagaron, pero hacen figuretiar a Zoonosis en todos lados allá por el mes de septiembre le dije al Intendente sobre mi situación y que si no me pagaban yo no seguía. El Intendente Domínguez me dijo quédate tranquilo que ahora vamos hacer las castraciones y te voy a pagar todo”, señaló el médico veterinario a este medio.

“Realizamos más 100 castraciones y no me pagó ni un peso hasta hora todo lo conseguí yo mismo para realizar las castraciones y vacunaciones que se hicieron desde el año pasado hasta ahora. Es más, me llamo la señorita Villagrán que es secretaria de la señora Cristina Gomes del área de Presupuesto de la Provincia y me dijo ‘que pasó con los fondos de Zoonosis que enviamos’ y yo le dije ¿cómo? Yo nunca recibí nada es más aun no me pagaron lo de las castraciones entonces me dijo no puede ser ya hablo con Cristina y le comentó esta novedad. Desde ese día hasta la fecha no me volvieron a llamar”.

El profesional señaló que desde hace un mes los hacían firmar planilla “pero ya no lo hacen más me dijeron que se desarmó el área”.

“A pesar de todo yo fui siempre, gestioné todo en Zoonosis de Salta por mi cuenta como mandar las planificaciones de cómo se realizarían las castraciones y vacunaciones para que mandaran las vacunas parasitarias todo salió de mi bolsillo para que luego apareciera en la página de la municipalidad como gestión del Intendente. Me llamaron hace 2 días de Zoonosis de Salta que ya tenían las 3 000 vacunas desparasitarías que pasara a retirarlas, le dije que no podía porque no tengo ni para la nafta que aún no me pago el Intendente todo mi trabajo durante este año y medio que llevo en el cargo. También me notificaron de Zoonosis de Salta que ya le enviaron los fondos para el quirófano móvil para Pichanal algo que también se lo planteé al Intendente y no me dio ninguna respuesta mientras tanto ese carro móvil la municipalidad hacia funcionar mi veterinaria como quirófano móvil”, denunció.

La corrupción gran tela para cortar

EL caso del doctor Zelaya es una muestra más de cómo el poder ejecutivo transfiere todos sus poderes a los municipios dejando sin amparo y a la buena de dios a los trabajadores como en el caso del doctor que paso más de un año y no cobro ni un peso por su servicio. Servicio que fue creado por el propio municipio con fines netamente políticos y de campaña como se puede observar en su propia página oficial del municipio donde utilizaban la veterinaria Abuela Luisa para justificar que el municipio contaba con el área de zoonosis y que le preocupaban los animales al Intendente con el correr del tiempo esto se demostró que no es verdad sino más bien que solo es un eslogan de Campaña con miras para las elecciones del 17 de agosto.

En una población de casi 17 mil habitantes como lo es Pichanal es evidente el apuro del ejecutivo de tener todos los frentes cubiertos para que la gente pueda votarlos de esta forma necesitan cubrir todas las áreas que fueron creadas en comienzo de su gestión. EL Intendente busca tener la mayoría en el consejo para esto tiene que activar todas las áreas municipales que fueron creadas en algunos casos por resoluciones del propio Intendente o en otros casos pasaron por el consejo deliberante. Zoonosis no es la excepción es un área que busca llegar a esos vecinos que le interesan los animales y que muchos de ellos tienen en su casa como mascota. Pero para captar su atención es necesario que crearan un área que se encargue del cuidado de las mascotas de esta forma es como crearon a Zoonosis con un objetivo que es electoral únicamente para la foto como lo dijo al principio de la nota el Dr Francisco Matías Zelaya.