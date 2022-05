Durante la cuarta audiencia en el juicio por la maestra Palomo declararon familiares de los imputados. Sus relatos no coincidieron en la participación que tuvieron cada uno de ellos el día del asesinato.

Por Andrea Sztychmajster

Durante la audiencia seguida contra cuatro jóvenes por el asesinato de la maestra jardinera Sandra Palomo declararon familiares de los imputados que dejaron expuestas contradicciones acerca de la participación de los acusados al momento de deshacerse del cuerpo de la señora Palomo.

Si bien los familiares describieron los relatos que los propios jóvenes dieron de los sucesos acaecidos, cada testigo dio una versión de la participación que efectuaron los cuatro jóvenes imputados.

Por el hecho están imputados Ian Esteban Caro (20); Ricardo Nahuel Bonifacio (20); Damián R. Caxal. (19) y Hugo. E. Carrizo (18) como partícipes secundarios del delito de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por mediar cuestión de género. En tanto, según la acusación efectuada por la querella, fueron imputados de ser coautores de ese mismo delito.

La madre

En primer lugar compadeció Adriana Carrizo madre del imputado Carrizo, dijo conocer solo a Damián Caxal. El joven había sido señalado por el menor de edad como el autor del femicidio.

Sin embargo la madre aseguró que de acuerdo al relato de su hijo fue el menor quien la asesinó y después lo pasó a buscar: “Del hecho me entero por las redes sociales y después me llaman del CIF para decirme que mi hijo estaba ahí”, según indicó la señora Carrizo junto a otro de los imputados se presentaron espontáneamente en la dependencia policial muñidos de un video que daba cuenta del menor con la camioneta de Palomo.

Al declarar la hermana de la víctima ésta sentó dudas sobre la presentación de ellos en la comisaría y también sobre el video mostrado.

Según la declaración de la madre, su hijo le comentó cómo habían sucedido las cosas ese día sábado 31 de agosto de 2019.

“Me contó que había estado fumando en la puerta de casa. Vio una camioneta que pasó y después se baja el menor, que lo veía todo sucio que le pidió entrar al baño, él se quedó fumando afuera. Entró y salió con los pies mojados que había lavado las zapatillas que estaban sucias”, declaró.

“Los vi dos veces al menor. Una de ellas una madrugada me dice que un chico su mama lo había echado si podía dormir en casa. Otra vez lo vi en una reunión en casa”, sostuvo. “Evidentemente no fue al baño”. Señaló que se fue directamente a la pileta del lavadero. “Entró y le dijo si le podía prestar ropa que no quería volver a su casa. Le pidió ropa porque tenía ropa con barro que se había agarrado a pelear”, sostuvo que su hijo le contó.

La mujer manifestó que el menor le pidió a su hijo “Si podía dejar unas bolsas de súper en la casa que después las iba a buscar”.

Describió la señora que después el menor le dijo a su hijo “Que él lo acercaba hasta la casa de Caxal, lo llevó, a unas cuadras vio a sus amigos los saludó, se bajaron estaban Ian y Boni. Se bajó L y les preguntó si no querían ir a dar unas vueltas, dijeron que si y se subieron. Ian y Boni se quedaron en zona sur”, mencionó.

“El menor llevó a Hugo Carrizo y Damián a la fiesta. Iban por la ruta iba muy fuerte vio un móvil policial y aceleró. Que preguntó si se podía quedar en la fiesta y les dijeron que no, porque habían visto unas machas raras en la parte de atrás de la camioneta y lo habían visto raro”.

La madre aseguró que el otro imputado Caxal estuvo viviendo un mes en su casa.

La novia

Declaró Candela, novia de Damián Caxal. “El día sábado 31 recibo llamada de Damián invitándome a comer, le dije que lo encontraba directamente en la fiesta a la noche, atrás de la Tavella. Fuimos con unas amigas de básquet. Él era organizador de la fiesta. Llegamos a las 12 con tres amigas. Cuando pasamos entró y no me quería saludar, estaba raro, le pregunté que le pasaba y no me respondía, no bailaba, estaba quieto”, manifestó la novia.

“Me enojé, me dijo que me quería contar algo, me dijo que mataron a una señora. En ese momento no le creí. Ya se te va a pasar vamos a bailar”, le dije y agregó “Mi papá me estaba esperando afuera eran las 5 de la mañana. Mi papá bajó del auto y lo fue a buscar”.

La jovencita recordó que al día siguiente su novio la llamó desde un número desconocido para pedirle si podían encontrarse que tenía que hablar con ella.

“Damián y Hugo estaban afuera de Mostaza, le dije que me cuente. Damián me contó que lo había llamado a Boni que había vuelto de trabajar de las minas. Se frenó una camioneta con Carrizo y un chico de 15 años, les dijeron que iban a dar unas vueltas. Hugo me dijo que fue este chico a su casa y lo grabó y le pidió pasar a su casa, y le da unas bolsas de súper que eran para su mamá. Damián me dice que, si sus amigos podían subir, se fueron a dar vueltas y empezaron a sospechar que algo pasaba, porque vio manchas de sangre en el techo”.

La joven relató todo lo que su novio y su amigo le contaron que había sucedido ese día: “Les dijo ‘que tenía un fiambre en la camioneta’, que el chico de 15 se puso nervioso y les dijo que ‘nos tenemos que hacer mierda, tengo que chocar la camioneta’. Que se fijen que tenía atrás en la cajuela, abre y estaba la señora. Que se pusieron mal, que el chico dejó el cuerpo, y que se suban que iban a volver al barrio”.

La novia aseguró que el imputado le dijo: “Me preguntó qué puedo hacer, le dije que se tenía que entregar. Decidimos ir al CIF”.

Madre de un hijito

También declaró Maira, concubina del imputado Caro con quien tiene un hijo de 4 años.

Al comenzar su declaración la presidenta del Tribunal la interrogó para que manifestara por qué razón recordaba ese día:

“Fue el día en que ellos estaban raros. No querían comer, me sorprendió que ese día los noté pálidos”, sostuvo respecto al padre de su hijo y a su amigo y otro de los imputados.

Describió que el día del hecho se presentó en su domicilio “Nahuel Bonifacio lo buscaban a mi hijo y a su papá para invitarlos a un asado familiar. Llegué como a las 11 de la noche a la casa de Nahuel. Me pareció raro que no hayan salido afuera. Entré y los noté raro, Ian me dice vamos a la casa. Llegamos y no quería comer y se fue a la cama”.

“Pasaron dos o tres días y no dormía bien ni comía, se despertó a la madrugada y me contó llorando lo que pasó. Me contó que ese día estaban en la casa del abuelo de Bony y reciben llamada de Damian Caxal, ‘eh hermano vengan vamos a andar en auto’. La casa de Boni queda en el Inter, en ese momento los dos; Boni y Caro van a verlo a Caxal. Y cuando llegan estaban Damián, el menor y Carrizo”.

“Dice que la camioneta empieza a hacer recorrido y en ese momento empiezan a notar rastros de sangre. Que el chaboncito que manejaba tenía sangre. Entonces les dijo ‘tengo un fiambre’, los llevó hasta el fondo, ustedes no me creen, bájense y vean, abrió la cajuela de la camioneta, les hace ver. Ellos se querían ir, el menor los amenazó que si se iban los iba a matar. Caxal viene y dice ‘a ver yo te voy a ayudar’, se pone dos bolsas en las manos y las tapa con los ramerios”, sostuvo la joven madre.

Posterior a eso relató que su pareja imputada le contó que “Carrizo ayudó a taparlo con la misma basura que había ahí. El menor los acercó a unas cuadras de su casa”. “No querían ir a hablar a la policía por miedo de que pase esto. Reciben una llamada de la policía y ahí los detuvieron”.

La joven relató que al cuerpo de la mujer “La agarraron de los pies y la tiraron al piso”.

“Me habían contado que Damián había sacado una manguera de su casa en el Inter. Siempre se mandaba macana y cuando alguien lo molestaba se iba a las piñas. Gustavo, padrasto de Caxal quería que vaya a declarar a favor de él”, señaló la joven que el padrastro intentó “manipularla” para que declarara a favor de Damián.

Bajando de la mina

Nancy, madre de Bonifacio declaró que días antes su hijo había bajado de una mina en donde se encontraba trabajando: “Damián y Caro eran amigos de él. Caxal lo llamó le dijo que vaya a su casa, en el camino lo encontraron y los invitaron a dar vueltas en la camioneta”.

“Vio unas manchas raras y le hizo señas a Damián como que se quede callado”.

Describió que ese día luego del asado familiar y posterior a que los chicos se vayan a andar vueltas en la camioneta siendo las 18.35 ya estaban en su domicilio de vuelta.

“10 días después me comenta. Asesinaron a una mujer y me quieren involucrar a mí. Damián me invitó a subir a la camioneta y los dos chicos hablaban de un fiambre pero como eran menores se pusieron a dar vueltas, el chico no dejó que se bajen”, sostuvo la madre que su hijo le había comentado.

“El menor los llevó hasta Barrio 14 de mayo y cuando bajaron les dijo que tenían que deshacerse del cuerpo. Se fue para delante de la camioneta. Los otros tres se fueron para atrás. El sintió que bajaron algo como bolsa de papa”, sostuvo.

El padrastro con contactos policiales

También declaró Gustavo Bravo, padrasto de Caxal y policía dado de baja por una causa. Según mencionó se desempeñó como Personal policial del área de investigaciones de la división 2 durante 14 años.

“Fui dado de baja por causa penal que hasta el momento no fui a juicio y carece de elementos probatorios”, describió que trabajó junto al comisario Costello y durante la detención de su hijo mantuvo contacto con el.

“El día viernes posterior a ese domingo, me llamó para preguntar si Damián estaba en casa”.

También refirió haber tenido contacto con el policía de la División Homicidios Matías Tolaba “el día posterior al hecho. Hablé con él por teléfono”.

Al declarar sobre los sucesos que involucran a su hijo, el ex policía manifestó lo que éste le había contado:

“Bonifacio y Caro eran amigos de Damián y a Carrizo lo conozco semanas antes del hecho que fue a buscar a Damián. 17.45 HS llega a casa con sus hermanos. Damián me pide mi teléfono para hablarlo a Boni para encontrarse. Me dijo ya vengo porque llegó de la mina. Cuando salió, salí detrás de él y veo que llega una camioneta, estaba Hugo Carrizo. Lo llama. Supongo que se subió a la camioneta. Salí por el pasillo, me topé con Damián que estaba nervioso. Él quiso cerrar la puerta y el otro chico la abrió. Me extiende la mano, me saluda y dice soy L, Damián me dijo viejo necesito una manguera, voy y vuelvo es para lavar el auto de Bony. A los 10 minutos volvió, dejó la manguera, me pidió jeans, me dijo me voy a la fiesta”, relató el padre.

El expolicia contó que llegó de la fiesta a las 5 de la mañana. “Al otro día él se levantó le dijo a mi mujer que él quería ir a dar una vuelta. Se lo notaba mal, bastante preocupado. Después me dijo que se iba a ir al centro a encontrarse con la novia y un amigo”.

Fue durante la declaración del señor que dijo haber emprendido una investigación propia para determinar qué sucedió ese día que la jueza Norma Vera le manifestó: “Le voy a exigir de hacer cualquier tipo de gestos, guarde las formas, se aplicarán sanciones”.