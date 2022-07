Sin la presencia del imputado a pedido explícito de las testigos, declararon otras tres de las seis víctimas del productor de eventos y asesor político.

Andrea Sztychmasjter

Las jóvenes al igual que las otras denunciantes sostuvieron que Rangeón aprovechaba el dictado de las clases de modelaje para rozarlas, tocarlas y acosarlas. Mencionaron el desvanecimiento luego de ingerir un vaso de vodka con speed que el imputado les insistía que tomaran. Además ratificaron que el productor de modas le ofrecía una beca como anzuelo para hacer que las jóvenes sigan yendo a la escuela de modelaje. Les prometía que se iban a hacer famosas y que iban a tener contratos y trabajo asegurado.

También declararon que a diferencia de lo expresado por el imputado -que las clases eran abiertas y podían estar las madres y padres- una de las jóvenes aseguró que «No dejaba que ningún padre esté, los sacaba a todos afuera».

El productor decidió declarar después de cada joven y dar su versión de los hechos. En cada oportunidad emplea como una hora para dar cuenta de los hechos y aprovecha para hacer alusión a su abultado curriculum en la noche salteña. Aseguró que a pesar de ir solo a los boliches, nunca terminaba solo porque conocía a muchas personas. También aprovecha para recalcar sus más de 20 años de trayectoria. Aseguró que escribirá un libro.

Para desmentir la denuncia de una joven que lo acusa de acoso durante las sesiones fotográficas y en los ensayos de los desfiles al supuestamente querer corregir las posturas de las alumnas, Rangeón dijo: «Lo hacía una sola vez al año para que la profesora le indique a las chicas. No hay tocamientos impúdicos». Aunque después se contradijo y señaló que fue en más de una oportunidad.

Acoso

M, una de las denunciantes declaró que lo conoció a Rangéon a fines de 2018 al tomar clases de modelaje en su escuela. La joven tenía 15 años. “En los primeros meses solo me alagaba, me corregía la postura y ponía sus manos abajo de mis pechos y me tiraba para atrás».

Visiblemente emocionada la joven dijo que el productor aprovechaba la ocasión para rozarla. “El me contacta que me iba a dar una beca, para que mejore y esté en su agencia, en el primer curso me había dicho que iba a ser muy famosa, que tenía todo para ser modelo. En las fotos que yo subía me reaccionaba a todas y me empezó a invitar a fiestas, me decía que era muy bonita y tenía actitud para desfilar».

La joven prosiguió relatando los acosos: «Escudándose en que me quería acomodar la postura, se acercaba a las clases que dictaba la profesora, el supuestamente quería acomodar mi postura venía de prepo ponía su mano en mis pechos y en ocasiones llegaba a rozar el pezón», señaló la joven. Describió la testigo que el imputado les decía que «No vayan a cambiarse al baño porque nos dispersamos».

En la oportunidad de una sesión fotográfica, la joven aseguró que Rangeón le dijo » ‘yo me voy a ir a la cárcel’ yo era muy chiquitita pero linda decía que yo le gustaba».

La joven también declaró que entre sus compañeras armaron un grupo de WhatsApp para contar el acoso que estaba sufriendo.´ También tenían otro grupo donde el administrador era Rangeón.

«Mi profesora me preguntó si estaba sufriendo acoso. Que hablara con mi papá si quería hacer una denuncia. Me mandó un ‘te amo’ y le conté a mi mamá».

La joven aseguró que la madre le dijo que la denuncia no iba a prosperar «Que estaba al lado de los políticos, que Rangeón era muy pesado y una denuncia les resbalaba».

«Empecé a rechazar la comida, no me podía levantar de la cama». Cayó internada.

Señaló que después de un tiempo se enteró a través de las redes sociales de las denuncias en su contra, «veo que S hace un descargo, le digo que el también me estaba acosando».

La joven dio cuenta que armaron un grupo de WhatsApp con sus compañeras de la agencia de modelos, que les compartió capturas de pantallas en donde Rangeón le reaccionaba a todas sus fotos y la invitaba a salir.

El abogado defensor Luciano Romano, le consultó a la joven por qué continuaba yendo a la agencia, a pesar de los tocamientos.

-La abogada querellante Domene pidió que la pregunta fuera retirada, «Era una chica de 15 años», dijo.

– No es un cuestionamiento, señaló la jueza Gabriela Romero Nayar. Le está preguntando cuál era su motivación, le respondió a la abogada.

– Él jugaba con mis ilusiones, que me iba a hacer famosa y como yo quería entrar al mundo del cine y la actuación, me dijo que él iba a hablar con el director del Teatro provincial, respondió la joven.

Años para animarse a denunciar

Son las 10.43 hs. Lxs jueces del Tribunal de Juicio toman el té en unas tazas de porcelana con detalles de flores. Comen galletitas.

Antes de eso, C. V. A, una de las seis víctimas que denunció a Rangeón, declaró que fue obligada a ingerir una bebida que la dejó desmayada. Se levantó desnuda, con semen en sus partes íntimas.

Señaló que lo conoció a Rangeón por una publicidad en Facebook «yo quería ser modelo», dijo. Fue en 2014. Le pidió plata a su papá que también declaró ante el Tribunal de Juicio y ratificó que su hija le contó que fue abusada por el imputado. La joven asistió a una clase de la agencia de modelaje. Después venía un desfile.

-“No tenía plata para los tacos y el pantalón corto”, explicó la joven que aseguró que Rangeón a los tres días la contactó por la red social.

-“Le dije que no podía ir por los gastos”, le respondió.

“Me dijo que me podía ayudar que me iba a dar trabajo, estaba por cumplir 18. Me había ofrecido trabajo”. Después de salir de unas de las clases, Rangeón solía llevarlas en su vehículo hasta las paradas de colectivo del centro. La joven relató que al subirse la llevó a un departamento en el Huaico, “me dijo que tomemos algo, le dije que no quería. Le tenía respeto. Me pareció una persona que no le podía decir que no, entré el baño y al salir tenía el vaso de whisky servido. Después de tomarlo no me acuerdo de nada, después me despierto, estaba desnuda, toda adolorida. Me bajaba un líquido por el cuerpo”.

“Me sirvió un vaso pequeño. Se me oscureció todo, es como que me desmayé, al momento de tomar el líquido”, declaró.

“Le dije qué me había hecho, lo insulto, me dijo que yo no era nadie, que soy una muerta de hambre que era algo normal lo que paso´. Que donde me vea me iba a sacar de los boliches. Me fui caminando. Salí, después de eso, pasó tiempo me seguía mandando mensajes, me mandaba acosar o insultar”.

La joven aseguró que al tiempo se enteró por las redes sociales dela publicación que hizo una de las víctimas: “En ese entonces pensaba que era culpa mía que era algo normal. Antes no estaba la justicia como ahora, era muy machista. Le conté a una amiga y sentí que nadie me iba a escuchar y lo dejé pasar”, explicó la joven ante las insistentes repreguntas de la presidenta del tribunal.

“Normal porque lo hacía con todas las chicas, y como nadie decía nada yo no dije nada. Me da terror verlo, miedo a ver a esa persona (Rangeón)”, describió la joven.

– Que es normal para ud, una cosa es un abuso, otra una sociedad machista, le dijo la presidenta del Tribunal a la víctima

-Nunca vi, me daba miedo hablar, me daba vergüenza, respondió.

Dificultades en la exploración de su mundo interno

Declaró Natalia Colombo psicológa del CIF, quien realizó una pericia psicológica a la arriba denunciante. Realizó entrevista con diferentes técnicas de exploración. Describió que la joven relataba hechos de su vida de forma escasa, retaceando información. Se aísla de todo estimulo que pueda provocarle dolor. Pensamiento práctico y concreto, dificultades para la abstracción.

La profesional señaló que “No se presentaron indicadores de hechos traumáticos. Estructura del yo rígido, personalidad inmadura, infantil. Mecanismos de defensa, ella toma un solo aspecto de la realidad. Dificultades en la exploración de su mundo interno”.

En su desenvolvimiento social, no logra dar respuestas adecuadas frente a situaciones que las bloquean, en cuanto a la intrusión de las emociones.