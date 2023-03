El abogado defensor de los hermanos Javier, Adrián y Carlos Saavedra sufrió un duro revés judicial al desestimarse la libertad de los hermanos acusados de asesinar a Jimena Salas. Marcelo Arancibia quien en un primer momento sostuvo que las prueba de ADN eran irrefutables, luego se desdijo cuestionando el procedimiento debido a los resultados adversos. Tampoco se le concedió la posibilidad de efectuar una contraprueba.

Javier Nicolás Saavedra, Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra se encuentran imputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Salas.

Hoy se conoció que el juez Eduardo Barrionuevo de la Sala III del Tribunal de Impugnación decidió rechazar la realización de una nueva pericia de ADN solicitada por el abogado, sobre las muestras indubitadas del imputado Javier Nicolás Saavedra.

Señala el Juez en la desestimación, que no hay margen de interpretación sobre la normativa aplicable al caso. Que la prueba genética ya fue producida y se practicó con intervención de perito de parte. Ni su realización ni sus conclusiones fueron objetadas formalmente en lo que respecta a su validez formal, o a los criterios técnicos utilizados para arribar a las conclusiones informadas. Respecto al pedido del abogado Marcelo Arancibia de que se revise la prisión preventiva de dos de los hermanos Saavedra, argumentando que ambos presentaron incompatibilidad con el cotejo de ADN realizado (llamativamente, el mismo cotejo que se ocupó de cuestionar), el juez Barrionuevo decidió en el caso de Carlos Damián Saavedra, confirmar la prisión preventiva declarando inadmisible el recurso interpuesto, y en el caso de Adrián Guillermo Saavedra, concederle arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Domiciliaria con monitoreo electrónico

Respecto al mantenimiento de la Prisión preventiva de Adrián Guillermo Saavedra, pese a que el abogada sostiene que está descartada su intervención en el homicidio en virtud del cotejo negativo de ADN, señala el juez que la no existencia de material genético no genera la convicción negativa de participación. Alguien puede haber estado en un lugar, no ser lastimado, no haber sido arañado por la víctima y por ende no ser compatible con las muestras genéricas encontradas en el lugar- se aclara en el escrito.

Agrega que, la dinámica del hecho investigado hace probable la participación de más de 2 personas (se encierra a las niñas, se contiene al perrito, se forcejea con la víctima, se utiliza puñal, se hace inteligencia, se desplaza en autos, se controla que no ingrese nadie a la casa, entre otras actividades,) y sólo hay rastros genéticos de dos personas. De allí, que con toda lógica hay partícipes del hecho de los que no quedaron rastros biológicos, por lo tanto la no coincidencia con los dos perfiles genéticos hallados, en modo alguno excluye como sospechoso a Adrián Guillermo Saavedra.