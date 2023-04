Laura Cartuccia acostumbra a derrapar. Pero hasta un reloj detenido acierta la hora dos veces al día. En este caso la candidata habló de la iniciativa de “ficha limpia, en un contexto en el que una gran cantidad de candidatos tiene causas judiciales.

“Esta ley lo que establece es que toda persona que tenga condena en segunda instancia no puede ser candidato u ocupar un cargo público, ¿qué pasa en este sentido? dependemos mucho de la justicia. Qué pasa con esta gente que terminó siendo candidata a intendente, muchos tienen pedido de elevación a juicio, algunos están imputados, pero no tienen una condena firme necesaria que necesitamos, entonces en tanto y en cuanto la justicia no actúe con la celeridad necesaria vamos a encontrarnos con este tipo de situaciones y obviamente que nos va a hacer fracasar cualquier ley que tengamos”, dijo.

Y agregó: “En un primer momento nosotros queríamos que fuera condena en primera instancia, no logramos el consenso para eso porque también entendimos que en épocas electorales, campaña sucia de por medio, iban a llover un montón de denuncias para distintos candidatos”.

El periodista Juan Manuel Abdala le preguntó si se trabaja en modificaciones sostuvo “Que a esta ley haya que hacerle modificaciones, entiendo que sí, que haya que endurecerla un poco más, entiendo que sí, pero también yo creo que si uno está denunciado o tiene un pedido de elevación a juicio me parece que uno tiene que hacer una autocrítica y decir no puedo presentarme, porque también es una manera que tienen de escudarse en los fueros de una legislatura o de un cargo. Pero sí creo que en un futuro podamos endurecerla un poco más. Yo también apelo a la ética personal de cada uno, pero me dicen todos que es una utopía, que uno sueña con esto”.