La influencer fitnes perdió el DNI y no la dejaron sufragar.

La candidata a concejal por el Frente Plural, Candela Correa, no pudo emitir hoy su voto luego de que se acercara a sufragar con su DNI digital y su pasaporte porque hace unos días le robaron su documento tarjeta.

“La verdad es que me robaron las cosas. Ya hice la denuncia y tiene demora. Con la tirilla no se puede venir. Intenté presentar el que viene con la app ‘Mi Argentina’. Me parece medio absurdo que se genere este sistema el Gobierno nacional y no se pueda votar en época de pandemia cuando podés circular por todo el país y de repente no tiene validez para votar es una locura”, señaló la actual concejal levemente molesta.

La entradora de ritmo fitness señaló que también se acercó con su pasaporte para poder ver si la dejaban sufragar, pero de nada sirvió porque el presidente de mesa le dijo que tenía que ser con el DNI tarjeta.