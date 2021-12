Entre lágrimas, la concejal «fit» denunció que le cambiaron la cerradura de su oficina y no pudo retirar sus pertenencias.

Y así se despide el mayor material de memes de los últimos tiempos. La edil Cande Correa denunció ante los medios que cambiaron la cerradura de su oficina y no le permitieron retirar sus pertenencias. Aunque a nadie escapaba que la asunción de los nuevos concejales se daría esta mañana, la concejal «fit» se mostró sorprendida y alegó que no había «ningún apuro» en cambiar los cerrojos.

“No pueden esperar un día que pueda sacar mis cosas que te cambian la cerradura, ¡es una locura!», declaró.

“Me dijeron que fueron órdenes, que cambiaron las cerraduras, mis cosas no las tocaron pero yo creo que a ningún concejal le hacen lo que me estuvieron haciendo a mi en estos años, más en el último día, de no esperar un día de sacar mis cosas, las bolsas de donaciones que me deja la gente”, manifestó ante la prensa.