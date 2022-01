La ministra de Salud, Carla Vizzotti, negó que haya sido un pedido de los empresarios por el alto ausentismo. Días atrás se había reunido con gerentes de multinacionales.

Tras la reunión que mantuvo esta mañana con el Consejo Federal de Salud. la ministra de Salud Carla Vizzotti anunció un nuevo esquema de aislamiento ante la nueva ola de coronavirus.

A partir de ahora, los contactos estrechos con esquema completo de vacunación que no tengan síntomas no tendrán que recluirse en sus domicilios, pero deberán realizarse un test antígeno entre el tercer y quinto día de iniciado el cuadro infeccioso. Aquellos que tengan además la tercera dosis no tendrán que aislarse ni testearse. Para los no vacunados se mantienen los criterios vigentes. Las jurisdicciones deberán definir si siguen o no las nuevas recomendaciones.

En declaraciones a Radio 10, Carla Vizzotti manifestó: “No recibí ningún pedido de los empresarios por los aislamientos de las personas que trabajan, sino que es un planteo del sector de salud de todas las provincias”, aclaró. También negó que se esté pensando en un «pase sanitario laboral», para controlar a los trabajadores.

“Es falso que los empresarios hayan pedido suspender el aislamiento de los contactos estrechos», remarcó hoy la ministra Carla Vizzotti. “No es algo que le haya pedido el sector de los empresarios al Gobierno”, subrayó la funcionaria.