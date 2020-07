En esta semana la ex periodista de espectáculos, devenida a analista política, Viviana Canosa, sentó una posición clara respecto al gobierno nacional. NORMA JEAN

Empezó cuestionando la continuidad en el cargo del actual titular de Salud Ginés González García «Yo creo que es un gran momento para que el ministro Ginés González García sea tan amable y dé un paso al costado. González García, usted ya no está a la altura. Presidente háblelo con Ginés. Me hago cargo de lo que digo. Hay gente que debería estar en ese lugar». En el marco del debate sobre la sanción de la ley de fibrosis quística.

Al otro día se despachó contra el propio presidente de la nación. Contó por radio que a fines de junio recibió críticas por parte del Presidente (Alberto Fernández), tras una de las emisiones de su programa. «Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas”. “Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra”, le habría escrito Fernández a su teléfono personal, aunque nunca mostró el mensaje.

Un día después, Canosa volvió a referirse a esta situación en su programa y fue sumando datos del supuesto apriete. “Además de perdirle que no abuse de su poder, yo le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, que me la gané. Que soy una mina de bien, que digo lo que pienso. Vivo en libertad, soy libre. No soy ni quiero ser un títere de nadie».

Al día siguiente, desde la cuenta oficial de Twitter de Canal nueve se difundió un breve comunicado: «Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones». Luego de ver el tuit del Canal, Canosa aseguró que «goza de libertad de expresión» en su programa. “Quiero dejar en claro que las presiones que recibí fueron dirigidas contra mi persona. Es cierto que @canal9oficial no fue el destinatario, aunque es evidente que #NadaPersonal se emite en #ElNueve. Nunca fui censurada por las autoridades, tirando por la borda el trabajo fino que fue haciendo durante la semana.