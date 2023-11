La líder del Pro, quien fue su contrincante en las elecciones generales, ha llegado a un acuerdo para el balotaje y ya había expresado su interés en asumir dicho cargo.

Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a LA NACION que Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Javier Milei. Bullrich había concertado un acuerdo con el libertario después de su derrota en las elecciones generales. La titular del Pro se había referido previamente a la posibilidad de ocupar el cargo que desempeñó durante la gestión de Macri con Milei, aproximadamente tres días antes. En una entrevista con TN, manifestó: «Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto». No obstante, en esa misma entrevista, expresó su oposición a la fusión de los ministerios de Seguridad y Defensa.

«Formalmente, nadie me propuso nada cara a cara», explicó la titular de Pro sobre la posibilidad de dirigir el mencionado Ministerio. «No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir», enfatizó.

Bullrich tuvo un fuerte enfrentamiento con Milei antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Sin embargo, Mauricio Macri actuó como mediador para lograr un acuerdo que buscaba canalizar el 23 por ciento de votos que ella obtuvo hacia el candidato libertario, hecho que se reflejó en los resultados. Bullrich participó en el cierre de campaña de Milei en Córdoba, y tanto ella como Macri estuvieron en el Hotel Libertador el 19 de noviembre, cuando se confirmó la victoria del libertario sobre Sergio Massa.