Myriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda Unidad intervino en el Congreso en una jornada en la que las principales coaliciones políticas aprobaron más beneficios para las grandes patronales.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de promoción de inversiones en la industria automotriz, que contempla beneficios fiscales como la exención del derecho a la exportación hasta el 2031 y declara sector estratégico a la producción autopartista.

“Vamos a manifestar el rechazo del Frente de Izquierda Unidad por esta ley y por todo lo que se está votando el día de hoy. Recién acabamos de votar una ley con grandes beneficios en favor de las automotrices, las verdaderas ganadoras en todo este periodo. Y hablábamos con mis compañeros del Frente de Izquierda, qué bueno sería que de las tantas noticias que trascienden sobre este Congreso trascendiera que mientras se profundiza la crisis económica y social del país, acá estamos discutiendo que los dos grandes partidos que tanto hablan de la grieta se ponen de acuerdo a la hora de votar beneficios patronales y que todo eso sería muy bueno que el pueblo trabajador lo sepa”, sentenció Bregman.

La iniciativa fue aprobada en general por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Provincias Unidas, Ser y Movimiento Popular Neuquino.

En ese contexto, la diputada detalló que si se juntan varias leyes como la de Economía del Conocimiento, que benefició por ejemplo al millonario dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, el monto que el Estado dejó de recaudar en el año da un total de 463.412 millones: “Por eso digo que me gustaría que todos estos datos trasciendan, tener la capacidad que tienen otros de instalar en los medios grandes discusiones como que en la Argentina hay mucha presión fiscal. ¿A ustedes les parece que con los datos que acabamos de dar en la Argentina hay mucha presión fiscal?. Las empresas viven rapiñando y en cada crisis aprovechan para llevarse una tajada más. Acá no se ve grieta, yo no sé qué más quieren, que no hablen más de la presión fiscal en la Argentina, porque mientras los laburantes no llegan a fin de mes, las aves de rapiña siguen dando vueltas sobre el recinto».

Tras la sanción del dictamen para promover inversiones en la industria automotriz, el plenario legislativo debatía una iniciativa propiciada por el Gobierno nacional que extiende hasta 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y amplía su alcance a las actividades que incorporan nanotecnología, que también fue consensuada entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.