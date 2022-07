El presidente Alberto Fernández y su flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, no están convencidos de apoyar, por el momento, la creación de un salario básico universal .

“La banco fuerte pero ya hay una cosa que no me gustó, me parece que le gustaba más el Salario Básico Universal antes de ser ministra”, sugirió el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, presionando para que se avance con dicha medida, la cual tensiona los objetivos fiscales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Es por esto que, tras conocerse el nuevo nombre del titular de la cartera de Economía, el dirigente manifestó en redes sociales: “Eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implemente el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”.

“Se necesita una suma fija de 15 mil pesos para jubilados, otra para trabajadores de bajos ingresos y un Salario Básico Universal de 15 mil pesos, que es la línea de indigencia individual”, planteó el dirigente ante la problemática expuesta.

Ayer en una entrevista televisiva la Ministra se mostró contraria a la posibilidad de aprobar el Salario Básico Universal que sería una medida paliativa a la crisis que afrontan los sectores más vulnerados por la gestión de la que ahora ella forma parte. Se trata de trabajadores informales sin ninguna ayuda estatal.

En cuanto al conflicto que se generó respecto de los planes sociales, que están en el eje de la agenda, Batakis anticipó que hay una “multiplicidad de planes y subsidios” que el Gobierno está “analizando, para encausarlos eficientemente”.Tenemos una multiplicidad de planes y subsidios que estamos analizando para encausarlos eficientemente”, dijo la funcionaria.