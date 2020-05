Patitas a la calle. La Fundación G.E.R.A. está integrada por voluntarios que trabajan en el rescate de animales y personas. Operaban desde el Centro Dino Saluzzi, pero les llegó la orden de dejar el predio. Buscan un lugar desde dónde seguir trabajando.

A rescatar animales a otra parte. Los integrantes de la Fundación G.E.R.A. buscan un nuevo lugar donde montar la base de operaciones. Es que les llegó un pedido para que desalojen un espacio que ocupan dentro del Centro Cultural Dino Saluzzi, en el ex matadero de la ciudad de Salta, donde guardan todos sus equipos. Necesitan un espacio para seguir rescatando animales y personas en riesgo.

Daniel Cabrera, presidente de la fundación, dijo a Somos Salta: “G.E.R.A. es un grupo de rescate voluntario de animales y personas, ponemos en riesgo nuestras vidas para salvar otras, llevamos más de 500 rescates positivos desde que se creó la fundación hace casi dos años, hacemos un servicio de 24 horas los siete días de la semana, todo el año”.

Solo hay dos grupos de voluntarios que realizan estas acciones, uno de ellos en Tucumán y el otro en la comuna capitalina. Con un trabajo conjunto en rescates con el Sistema 9-1-1, G.E.R.A. cuenta con 20 efectivos y 23 aspirantes a sumarse, todos con papeles y seguros que los cubren en su servicio de alto riesgo.

Noelia Molina, RR.PP de la fundación, agregó que su base operativa “era prestada en el Complejo Dino Saluzzi, ahí guardábamos nuestros elementos, pero hace poco nos dieron la orden de desalojar, no sabemos de quién vino, no queremos insultar a nadie, pero nos gustaría saber el motivo y pedimos que no nos saquen, no tenemos a dónde ir”.

