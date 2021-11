La intendenta intenta frenar la instancia judicial. Daniel Nallar debe presentarse a declarar el viernes por violencia de género.

Roxana Padilla trabajaba en planta permanente de la Municipalidad capitalina hace 14 años. Como no tenía depositado su sueldo, fue al CCM a buscar una explicación y el asesor Daniel Nallar no solo le dijo que estaba despedida, sino que también la maltrató. Denunció esta situación porque está cursando el octavo mes de embarazo.

Padilla relató llorando en un audio que se viralizó en los medios su desesperación por la situación que está atravesando.

Afirmó que cuando se entrevistó hoy con Daniel Nallar, Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, para pedir explicaciones sobre su despido, el funcionario reaccionó en forma violenta.

Entre sollozos agregó que no pudo grabar nada, pero cuando la recibió en su oficina: «Estaban dos testigos el doctor Angulo y Javier Gil. Ahí fue que me comenzó a gritar. Me dijo todos tienen que hablar el mismo idioma de él; que a él no le echen la culpa. Luego me hechó de la oficina a los gritos, diciendome que no lo moleste, que no lo involucre y que vaya a quejarme a la justicia».

La jueza María Carolina Cáceres Romero, citó a Nallar a una audiencia para el viernes 12 de noviembre, en la que deberá comparecer por la acusación de violencia de género que pesa sobre su persona.

Además de citarlo para informarle sobre los cargos en su contra, dictaminó una medida cautelar contra el actual funcionario, prohibiendo que se acerque a la víctima e instando al mismo de abstenerse de ejercer cualquier tipo de violencia contra su persona.

De todos modos, la intendenta Bettina Romero realizó un último intento de frenar la instancia judicial: le hizo llegar a Roxana Padilla una oferta. Una oferta para comprar su silencio. Pero la oferta es tan degradante, tan insultante: le ofrece a la trabajadora pagarle el sueldo por unos meses más, hasta que sea madre. Y entonces sí quedaría fuera, sin trabajo.

«Me ofrecen cubrirme seis meses más, me pagarían el sueldo y pasado ese tiempo harían efectiva la cesantía. Me dijeron que la Doctora (Por Bettina Romero) quería cubrir hasta que dé a luz y luego perdía la oportunidad de hacer juicio.