Luciana Dimarco, antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Salta abordó el proceso histórico de la Batalla de Salta y las celebraciones que se empezaron a realizar un grupo selecto de salteños en el afamado Club 20 de febrero.

Las reseñas señalan al Club 20 de febrero como un espacio caracterizado desde su creación por ser el reducto indispensable para la sociabilidad, reproducción, diferenciación y distinción social de las élites en Salta, Dimarco es antropóloga social, recibida en la Universidad Nacional de Salta y doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. En sus dos tesis, tanto la de grado como la de doctorado, abordó la fecha histórica de la Batalla de Salta, pero también las fiestas de elite que empezaron a festejarse por parte de un sector de la sociedad salteña que se atribuyó la herencia de la gesta independentista.

En su trabajo “Las conmemoraciones de la Batalla de Salta, entre la fundación del Club 20 de febrero y el ‘Primer Peronismo’. Apropiaciones, resignificaciones y disputas”, describe los festejos oficiales y el Club XX de febrero, como espacio privado pero que está particularmente vinculado a la conmemoración de la fecha.

“El club se fundó el 20 de Febrero de 1858, tomando como nombre justamente la fecha en que ocurrió la batalla, y es fundado además como una forma de homenajear a quienes habían peleado en esta batalla, y como una forma de homenaje a la Batalla de Salta. Además, como sus miembros fundadores, y después a lo largo del tiempo, sus integrantes, se abogan como, de alguna manera, el lugar como principal, la tradición de celebrar y de festejar este hecho patrio en sus salones con un baile exclusivo, y va a tener una vinculación particularmente importante el 20 de febrero, con la Batalla de Salta. Entonces, también tomé esta institución para indagar acerca de la conmemoración de la batalla de Salta y de las tramas políticas y de poder”, manifestó la antropóloga.

En sus investigaciones la doctora en Antropología describe que este espacio se conformó en un centro social institituyente, en el sentido de que, otorgaba prestigio y sancionaba posiciones sociales y sus jerarquías, por lo que incorporarse y formar parte era una forma de “invertir” para lograr reconocimiento social.

El grupo nucleado en el Club 20 de Febrero promovió, organizó y llevó adelante cada 20 de Febrero un baile en sus salones, señala y en festejo por el aniversario de la Batalla de Salta y de su fundación, que desde fines del siglo XIX hasta principios del XX supuso una temprana apropiación y celebración ritual de ese acontecimiento histórico, y fue el principal festejo en el programa “oficial” conmemorativo de éste.

“En mi tesis de licenciatura, tomé como un evento significativo a la Batalla de Salta, entendiéndolo como un evento clave en el calendario oficial y patrio, que es considerado como esta fecha, como este evento glorioso, que permite a Salta posicionarse a nivel nacional, como una contribución de Salta a la historia nacional, en el marco de la lucha por la independencia. Es además como un evento fundante de la historia propia, de la historia salteña. Y bueno, a mí me parecía como interesante poder entrar a través de las formas en que esta fecha ha sido interpretada, ha sido valorada, cómo se festejó y se celebró, ese hecho a través de los años. Es, de alguna manera, un hecho que condensa un montón de otras cosas y que permite mirar a través de ese hecho distintos procesos y dinámicas más amplios, procesos sociales, históricos, disputas y jerarquías sociales, dinámicas políticas, las formas en que se fue haciendo política en Salta, cómo se fue configurando las tramas y las relaciones de poder entre los grupos sociales en un arco temporal amplio desde mediados del siglo XIX o la última parte del siglo XIX hasta mediados del siglo XX”, describió sobre su trabajo de investigación la antropóloga.

Y bueno, por esto surge de ahí la idea de que, digamos, de este derramamiento de sangre, de este enfrentamiento, de esa violencia, de esa muerte, va a surgir, digamos, como la semilla de vida de un pueblo renovado, que va a ser el pueblo salteño y la contribución de este pueblo a la historia nacional. Bueno, espero haber podido explicar más o menos… Traté de explicarte algunas cuestiones que me parecían centrales, porque son dos investigaciones enormes, pero, bueno, espero que haya servido y, de nuevo, agradecida por el interés. Cualquier cosa, estoy a disposición.

Y por último, me gustaría agregar para cerrar que podemos ver, digamos, cómo hay una cierta configuración local, digamos, como una forma de interpretar este evento del pasado, que es la Batalla de Salta, que se va a dar como un medio, digamos, o una forma para conciliar con el pasado, para conciliar las enemistades, las fricciones sociales. Va a ser una, digamos, lo que podemos ver es que se va a dar como una forma de interpretar este evento, que no exalta el triunfo de los vencedores, que venía a ser el Ejército del Norte, sobre los vencidos, que era el Ejército Realista, sino que más bien va a poner foco en entender, digamos, el desenlace de este suceso como un lazo de unión, como un pacto de hermandad, de perdón y de reconciliación entre vencedores y vencidos, por esto va a ser como un símbolo, digamos, de la Batalla de Salta, la Cruz, por eso el Campo de la Cruz se llamaba así, donde ahora está el monumento, el 20 de febrero, porque ahí se enterraron juntos a vencedores y vencidos en una misma fosa común. Entonces, se va a exaltar como esta interpretación del lazo de unión, como un pacto de hermandad o de reconciliación, sobre el cual vemos que se va a buscar afirmar los cimientos de la sociedad salteña republicana.

Además, también va a ser importante mirar a través de este baile que se hacía en el Club 20 de Febrero cada noche del 20 de Febrero todos los años, porque este baile, si bien era celebrado por parte de un grupo particular, de una institución privada, de un club social de elite, va a ser un lugar central en los festejos oficiales en el programa de festejos oficiales, va a ocupar un lugar central, va a ser como el número central durante mucho tiempo, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y después, en mi tesis de doctorado tomé más específicamente un hecho puntual que también tiene que ver con esto, pero que es la expropiación del Club 20 de Febrero en el marco del primer peronismo en Salta, si va a haber, como una serie de sucesos promovidos por el gobierno provincial peronista, que van a ir en contra del Club 20 de Febrero si van a expropiarles el edificio donde funcionaba la sede social, para instalar ahí la casa de gobierno Después también va a haber una serie de programas o de medidas, que van a estar cuestionando la centralidad que tenía tanto el Club 20 de Febrero socialmente en la sociedad salteña como también el lugar que éstos se reconocieron a sí mismos en la celebración de este hecho patrio.

Va a ser entonces, en las décadas de 1945 a 1955, con el gobierno peronista, que se va a dar una gran apertura y extensión de este festejo, de esta fiesta de la batalla de Salta a todos los salteños. Esto se va a dar porque, como te comentaba anteriormente, en el marco del Primer Peronismo tiene lugar un hecho clave que es la expropiación del Club 20 de Febrero, que no sólo va a conllevar a que se le quite al Club el edificio donde funcionaba e instalar allí la Casa de Gobierno, que ese edificio hoy en día es el Centro Cultural América, al frente de la Plaza 9 de Julio, sino que también se le va a quitar la personería jurídica y además va a ser todo este marco propicio para cuestionar justamente el lugar del Club 20 de Febrero en la apropiación que tenían sus miembros en torno a este festejo, en torno a la Batalla de Salta, porque se reconocían como los herederos legítimos de las glorias de quienes habían peleado en esa batalla. Y va a ser en el marco de el primer Gobierno peronista en Salta que va a haber una apertura de esta fiesta porque van a comenzar a realizarse los bailes de la victoria, que van a ser unos bailes que están organizados por el Gobierno Provincial y que están destinados al pueblo, a su disfrute, donde había números artísticos, grupos musicales que tocaban, participaba todo el pueblo sin restricciones. El primero se hizo en 1953 en la Plaza 9 de Julio y después en el 54 se hacen varios bailes de la victoria ya en los barrios de la ciudad, en las villas entonces estos bailes son bastante interesantes para ver, digamos, cómo se da esa popularización y esa extensión de este festejo, de esta fiesta y de la celebración de este evento histórico desde el centro de la ciudad hacia la periferia y va a ser también la primera vez que el pueblo, a través de sus representantes barriales, va a participar de la organización de estos festejos que van a tener como toda esta impronta más inclusiva, más integradora y que va a adquirir otros sentidos vinculados a la justicia, al bienestar social, a la democratización.

Dicho esto, me pareció importante comentarte lo que pude ver, a partir de mis investigaciones, en torno a las conmemoraciones de la batalla de Salta, sobre todo los festejos oficiales. Lo que vamos a ver es que muy tempranamente, unos años apenas después de que ocurre la batalla de Salta, este hecho va a ser incorporado al calendario de fiestas patrias, y a partir de allí en adelante va a quedar como un evento fundamental del calendario oficial. Entonces los festejos que comienzan a hacerse a mediados del siglo XIX adquieren ciertas características que todavía las podemos ver hoy en día en los festejos que se hacen. Y bueno, desde ese momento hasta más o menos mediados del siglo XX los festejos por la Batalla de Salta van a tener un carácter más bien formal, institucional, religioso y solemne porque va a ser muy importante, todavía existe hoy en día pero era muy importante. En el tedeum se hacía una misa también en el lugar donde había sido la batalla, en el campo de batalla que es el Campo de la Cruz, donde hoy en día está emplazado el monumento y el parque 20 de Febrero. También se hacía el desfile cívico-militar con la participación de todas las autoridades, de los cuerpos del Ejército, de otras fuerzas, participación de grupos civiles, de otras instituciones de la sociedad civil. Se hacía en alguno que otro festejo dirigido al pueblo pero eran muy escasos, por ejemplo se tiraban fuegos artificiales, se proyectaban películas, algunas veces se repartían ropa y pan a los pobres, por ejemplo. Pero eran festejos más que nada de carácter institucional o formal porque además el número central de esos festejos era este baile que tenía lugar en los salones del Club 20 de Febrero y del cual solo participaban los socios del club, sus familias y las autoridades del gobierno, civiles, eclesiásticas, militares… pero era un espacio y un festejo totalmente exclusivo y excluyente. Y lo que vamos a ver es que a partir de 1913, cuando tiene lugar la conmemoración por los 100 años de la Batalla de Salta por su centenario, ahí se va a inaugurar el monumento y el Parque 20 de Febrero que conocemos hoy, y a partir de ese momento estos festejos van a experimentar como una mayor apertura y va a ser… esta fecha va a pasar a ser una fecha fundamental para anunciar, para iniciar y también para inaugurar obras públicas que vamos a ver en toda la ciudad. Por ejemplo, el Parque y el Monumento 20 de Febrero, también se inauguran, por ejemplo, la Cárcel de Salta… Hay un montón de espacios, de edificios, vinculados a la obra estatal que se van a iniciar y se van a inaugurar en el marco de los festejos por la Batalla de Salta. Entonces, lo que vamos a ver es que a partir de 1913 comienza una mayor apertura de esta fiesta, pero esa apertura la vamos a ver como concretarse completamente recién hacia el primer peronismo en la década de 1940 y 1950.