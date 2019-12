El rompecabezas en pleno armado

El diseño del organigrama en el poder provincial con la marca GS comenzó a insinuar la dirección en la que irá la gestión y a qué apunta. Y como espera dar los primeros pasos en el escenario en el que ya se insinúan posibilidades y contrincantes a futuro. Además de los arrimados y entenados que pueden darle nuevos horizontes y profundidad de campo a la administración Sáenz.

Transcurrida la primera semana en la mullida poltrona del poder formal, en el inescrutable edificio circular de Avenida De Los Incas S/N, en las colinas del Grand Bourg, los cuchicheos in pectore comienzan a circular por los pasillos de la alicaída y desvencijada Casa de Gobierno provincial.

Más allá de los consabidos rumores sobre los posibles y reales nombramientos del funcionariato provincial, esta semana pudimos empezar a calibrar los nombres de los hombres y mujeres que fueron convocados para cumplir funciones estatales de primera y segunda línea en las trincheras de las Lomas de Medeiros.

El Gobernador desplegó su conocido juego en el armado de su “Cuña Romana” gubernamental…con un par de hombres de consabida y dilatada trayectoria política institucional como resultan ser los legendarios letrados Juan Agustín Pérez Alsina junto a Julio Argentino San Millán, para luego empoderar prístinamente a su comisariato argentino como coordinadores del Grand Bourg, con el también letrado Nicolás Demitrópulos y el

contador Pablo Outes. Los últimos, para ejercer lo que vinieron haciendo estos cuatro años en el Departamento Ejecutivo Municipal más importante de la provincia, disciplinar a todos los burócratas para que se cumplan los designios de “Gustavo”…

Párrafo aparte merece la jugada de traer al flamante diputado provincial Matías Cánepa a una cartera ministerial y en especial a la álgida de Educación o quizás sea para contrabalancear el reparto de espacios de poder con su primigenio círculo áulico…

Su siguiente paso, el de conceder otros casilleros de poder a aliados políticos, como resulta ser el ministerio de Infraestructura, a la mano derecha operativa del senador nacional Juan Carlos Romero, el ingeniero Sergio Camacho, quizás parcelando un “coto de caza” como contundente tributo para la “Pax Armada” con el emporio Horizontes S.A.

Y ante la necesidad de implementar un ministerio “Arca de Noé” como resulta ser el de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, donde se determinó contener hasta referentes políticos de candidatos a intendentes adversarios, ante lo cual se asignó al tractor de la campaña, el ingeniero Ricardo Villada, la conducción del mismo.

Así también la concesión a la “punta de lanza” creada para arremeter con el avance arrollador de dicho emporio, con la Secretaría General de la Gobernación para el ex candidato a intendente de Salta, en las Primarias, y ex diputado provincial por la capital, Matías Posadas.

O sus otros aliados, tanto en el terreno periodístico empresarial, como resulta ser el caso del ministerio de Turismo, al vástago del desembozado armador del emporio radial del “Carnero”, o también con un socio político del otro armador del multimedia “Profesional”, tal es el caso del letrado productor con mala fortuna Martín de los Ríos con el ministerio de la Producción.

Cuestión con un paréntesis propio, el sombrío ministerio de Seguridad, donde el flamante ministro fue

sostenido imperturbablemente, ante los desenfrenados embates de las entidades de Derechos Humanos locales, siendo un hombre del Ejército Argentino, ex capanga de la Guarnición Salta pero con un número dos de selectiva confianza para el reciente triunfante “armador”.

El caso del ministerio de Economía, con la designación de un otrora funcionario en la cartera educativa del ex gobernador huyente y doliente, quizás pueda vislumbrar las líneas divisorias de los hombres especialistas de la contabilidad, entre la remanida escuela de los obedientes y obsecuentes retoños del Banco Macro S.A. y otros sectores cristianos…

Pero el rumor de la realidad, susurra que el novel gobernador “hecho a sí mismo”, fue convocado a donde atiende Dios en la Argentina y en una lúgubre oficina, sobre una servilleta de papel le dibujaron “la estepa de los negocios” tanto del eterno senador nacional como del saliente gobernador provincial, dejándole una delgada línea roja donde se podrá mover en los próximos cuatro años…

Por eso “los Presupuestos del Milagro” deben esperar…el llegar SÓLO a estos lugares tiene sus cargas y cadenas…habrá que ver si Gustavo Ruperto Sáenz Stiro…sigue dispuesto a batallar en esas circunstancias con su original estilo propio o pasará a un nuevo despliegue de escenarios…

Verbal KINT