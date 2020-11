En la reunión partidaria de Juntos por el cambio, de esta semana, como siempre por Zoom, Mauricio pidió que los referentes partidarios salieran a responder la carta que los senadores del Frente de Todos enviaron al FMI, para defender la toma de deuda realizada por su gobierno.

La propuesta no tuvo buena acogida, teniendo en cuenta que para eso está el bloque de legisladores de Juntos por el Cambio.

La negativa rotunda fue de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. La reacción adecuada por parte de Macri en ese momento era un golpe enérgico en la mesa, pero… no había mesa… Lo que sí hizo fue plantear que no se podía dejar pasar la carta de los senadores oficialistas al FMI, donde se calificaba de «irresponsable» la toma de deuda que hizo durante el gobierno que él lideró y señalaba que terminó fugada al exterior.

La estrategia de Mauricio Macri es intentar reivindicar su gestión presidencial, pero sólo puede hacerlo en las reuniones partidarias donde «practica», pero no sale de ahí porque no cuenta con el apoyo suficiente. Por un lado, están los que se muerden los labios por decir algo (que no es lo que él espera) y por el otro, los que le discuten algo. Los encuentros de Juntos por el Cambio se espaciaron para evitar rispideces en persona, pero esto no impide que la interna siga por los medios. Por ejemplo, cuando Miguel Angel Pichetto acusa al entorno de Larreta de «que están ansiosos de eliminar a Macri como potencial adversario» o cuando Elisa Carrió dice «Macri me dijo ‘tu única función es denunciar, es para lo único que servís’. Le corté el teléfono y después le dije que no le iba a hablar nunca más. Y así va a ser».

Nada de eso se dice en los encuentros virtuales. Este lunes estuvieron Macri, Vidal, Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo; los radicales Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff; los lilitos Maximiliano Ferraro, Juan López y Maricel Etchecoin Moro. Martín Lousteau, que es uno de los eternos discutidores de Macri, pegó el faltazo. Pero Macri insistió, «no podemos dejar pasar el relato que intentan instalar. Hay mucha gente que cree que hicimos eso (negociar con el FMI) para fugar capitales. Nos hace quedar como los malos de la película. A la larga nos pega a todos. No hay que dejarle pasar al Gobierno algunos relatos que quieren instalar”. La respuesta fue desactivada al toque. Larreta y Vidal propusieron que los encargados de contestar fueran los senadores de Juntos por el Cambio, así la discusión era entre legisladores del mismo nivel. Los integrantes de la Coalición Cívica coincidieron tímidamente con esa idea y a otra cosa.

El comunicado de los senadores de Juntos por el Cambio sostiene que Macri se endeudó en 2018 con el FMI «para enfrentar el alto déficit fiscal que había dejado la administración de Cristina Kirchner». También acusa al Gobierno de «hacer un fuerte ajuste que impacta sobre los sectores más vulnerables». Además, defiende la fuga de capitales: «No es otra cosa que la decisión de los argentinos de ahorrar en divisas». Churo no?