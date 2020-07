Organismos de derechos humanos realizarán, como cada año, concentración y marcha, este lunes 6.

La noche del 6 de julio de 1976 en medio de un fuerte operativo de seguridad, que comenzó con un apagón en la cárcel de Villa Las Rosas y los barrios aledaños, las fuerzas conjuntas retiran 11 presos/as políticos del penal de Villa las Rosas y trasladan 6 presos políticos de la cárcel de Jujuy. Los cuales fueron llevados al Paraje Palomitas de la Ruta 34 (Salta) para ser asesinados. Honramos su memoria y reivindicamos su lucha que nos atraviesa por encima de los gobiernos de turno!!

El plan sistemático de exterminio “Operación Cóndor” ejecutado por los aparatos represivos norteamericanos (CIA) tuvo como objetivo llevar adelante los golpes militares en América Latina.

En nuestro país durante el Terrorismo de Estado perpetrado por el poder económico, cívico, militar y clerical, en las décadas ´60 y ´70, grupos parapoliciales y paramilitar de ultraderecha como la Triple A, CNU, Comando Libertadores de América, entre otros, fueron cómplices y ejecutores de atentados, secuestros, desaparición y muerte en el tercer gobierno peronista. Junto a varios de sus funcionarios y miembros de la Juventud Sindical colaboraron con el plan de exterminio que cobra cifras masivas con el golpe de 1976. Repudiamos que hoy muchos de ellos estén en el poder sostenidos por la partidocracia liberal y la burocracia sindical.

Repudiamos que en los informes oficiales de la CONADEP no hayan publicado la nómina completa, revictimizando a una segunda desaparición a les 400 Detenidxs – Desaparecidxs de la comunidad LGBTIQ+ Elles son parte de los 30.000!!

En el marco de la emergencia sanitaria por el virus Covid19 y el plan económico genocida se evidencia la crisis que atraviesa nuestro sistema de salud vaciado, la corrupción de las elites económicas y la más cruda desigualdad social se agudiza.

Denunciamos la vigencia del genocidio a la nación Wichí azotada por muertes y desnutrición de sus infancias, por desmontes y usurpación de tierras ancestrales. A quinientos veinte años de la invasión colonialista el exterminio continúa y la lucha de los pueblos y comunidades por el derecho humano al agua nos insta a resistir contra el extractivismo contaminante.

Acompañamos la lucha de los Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y exigimos justicia por cada uno de los casos: Jorge Gury Farfán, David Alfonso, Martin Carreras, Cristian Gallardo, Ramón Matías Zarate, Agustina Nieto y los centenares que aún no fueron denunciados. El encubrimiento del Estado, que sostienen la impunidad, la policía que violenta en barrios y villas de la provincia criminalizando la pobreza no se toma cuarentena. Repudiamos enérgicamente las medidas del gobierno provincial y nacional para acrecentar los mecanismos de control social en manos de las fuerzas de seguridad.

Abrazamos solidariamente en la lucha a lxs trabajadores y trabajadoras despedidxs, precarizadxs independientes, manteros, artistas, estudiantes, profesionales de la salud y a quienes a pesar de las restricciones se organizan en las calles contra el hambre y la represión. A los cientos de niños, niñas, niñes, jóvenes y mujeres vulnerables, que conviven con sus agresores y abusadores, expuestos a las violencias en medio del confinamiento obligatorio sin acceso a la justicia.

Contra la impunidad de ayer y de hoy. No damos vuelta la página!! Exigimos:

• Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles de Argentina!!

• Restitución de la identidad a lxs más de 400 jóvenes apropiados. Preservación de los Sitios de Memoria, CCD, continuidad al rescate e identificación de los Detenidos-Desaparecidos en enterratorios clandestinos.

• Nulidad de la Ley Antiterrorista!!

• Fuera el FMI y las bases Militares de EEUU de nuestro país y América Latina!!

• NO al pago de la Deuda Externa!! La deuda es con el pueblo!!

• Basta de atropellos, abusos, detenciones ilegales por parte de la policía!! Basta de impunidad y encubrimiento del Estado!! Basta de Gatillo Fácil!!

• Libertad inmediata y desprocesamiento a lxs luchadores sociales, presos y perseguidos. No a la criminalización de la protesta social!!

• Libertad a Facundo Jones Huala, Facundo Molares, Sebastián Romero, Carmen Villalba y los Presos Políticos del Paraguay (EPP)!!

• Basta de exterminio, saqueo y represión al pueblo Wichí, Qom, Mapuche: preexistentes al Estado-Nación en lucha por su autodeterminación!! Ley de Educación de Gestión Comunitaria Indígena Intercultural Bilingüe YA!!

• Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca!!

• Fuera las corporaciones extranjeras que contaminan y saquean!! El agua vale más que el oro!! Ni el cianuro, ni el glifosato tienen licencia social!!

• Basta de femicidios, transfemicidios, travesticidios y crímenes de odio!! Abajo este sistema capitalista, opresor y patriarcal !!

• Ni una muerte más por abortos clandestinos!! Aprobación del proyecto de Ley IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito!!

• Por el cumplimiento de la ILE a toda persona con capacidad de gestar!!

• Por infancias libres de violencia: La maternidad infantil es tortura!! Basta de abusos sexual y violación infantil!! Cárcel común y perpetua para los abusadores y pedófilos impunes dentro de las estructuras jerárquicas de las iglesias. Acceso real a la justicia y contención para víctimas y sobrevivientes de A.S.I. (Abuso Sexual Infantil) Por la imprescriptibilidad de las causas. El Estado es responsable!!

• Por el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y protocolos de prevención!!

• Que los recursos malgastados en subsidios a las iglesias y el salvataje a las grandes empresas sean destinados a la Emergencia Sanitaria!!

• Basta de saqueo a la Caja de Previsión Social, botín de cada gobierno de turno. Los gobiernos pasan y la movilidad jubilatoria no llega!!

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS!!

Sin Julio López, Daniel Solano y los centenares de Desaparecides en Democracia NO HAY NUNCA MAS!!

30.400 compañeros Detenidos- Desaparecidos PRESENTES AHORA Y SIEMPRE!!