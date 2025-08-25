AbraSilver Resource anunció los resultados de los ensayos de tres nuevos pozos de perforación del programa de exploración de Fase V en curso en el proyecto Diablillos.

Las últimas perforaciones continúan expandiendo la zona aurífera de Oculto Este, intersectando mineralización consistente mucho más allá del perfil actual de recursos minerales. Estos resultados refuerzan el potencial de crecimiento continuo y destacan a Oculto Este como un área clave en el programa de exploración actual.

“Nos alegra enormemente que nuestra perforación siga ampliando la cobertura de la zona aurífera en Oculto Este. Estos últimos resultados demuestran la continuidad de la mineralización mucho más allá del actual recurso mineral limitado a cielo abierto y refuerzan aún más nuestra confianza en el potencial de crecimiento de Diablillos. Con tres plataformas activas, seguimos centrados en lograr un mayor crecimiento de los recursos minerales mientras avanzamos en paralelo con el Estudio de Factibilidad Definitivo”, comentó John Miniotis, presidente y director ejecutivo.

Dave O’Connor, geólogo jefe, agregó que estas últimas intersecciones “demuestran claramente que la mineralización de oro se extiende más al este de lo que se había modelado previamente. Nuestras perforaciones continúan concentrándose en esta área para determinar el tamaño completo y la continuidad de esta zona aurífera de mayor ley en expansión”.

Hacia la ampliación de la escala de Diablillos

El programa de perforación Fase V de 20.000 metros de la compañía avanza satisfactoriamente, con tres plataformas activas. La perforación en Oculto Este sigue siendo la máxima prioridad, donde se están completando múltiples barrenos de expansión para ampliar la zona aurífera más allá del límite actual de Recursos Minerales.

Los resultados recibidos hasta la fecha confirman una amplia zona de mineralización predominantemente aurífera que se extiende al menos 200 metros al este del límite actual de la mina a cielo abierto, lo que subraya el gran potencial para una mayor expansión de los Recursos Minerales.

Paralelamente, la Compañía comenzará próximamente la perforación de al menos dos pozos profundos en el cercano objetivo de pórfido Cerro Blanco para evaluar el prometedor sistema de cobre y oro. En conjunto, estas iniciativas buscan expandir la mineralización conocida en Oculto Este, a la vez que evalúan nuevos objetivos que podrían ampliar aún más la escala general del proyecto Diablillos.