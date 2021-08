«Es necesario comenzar a reorganizar nuestras vidas. Eso significa promover la producción, hacer crecer el empleo y favorecer el consumo», dijo Alberto Fernández en el acto que anunció la actualización del Programa Ahora 12, que permitirá que los argentinos accedan a comprar artículos de producción nacional en 3, 6, 12 y18 cuotas fijas y ahora también en 24 y 30 meses.

El propósito principal de este plan es promover el consumo, beneficiando tanto a consumidores como a las empresas que producen y comercializan sus productos. Según el primer mandatario argentino «estamos dando pasos muy claros en favor de superar la pandemia»

«Este nuevo programa, con más cámaras empresarias, hará girar la rueda de la producción y el empleo nuevamente. Antes miraban estos planes con recelo, pero ahora las empresas se vuelcan a ellos de manera mayoritaria”, expresó Cafiero, también presente en el acto.

«Vamos a estar llegando con Ahora 30 en algunos rubros en particular, se destaca el rubro de electrodomésticos, que es un sector que viene creciendo muy fuerte. A eso vamos a sumarle Ahora 24 y Ahora 18 para ciertos rubros que no estaban en esos plazos. Con esto buscamos alentar el consumo y que la recuperación llegue a todos los sectores», expuso el ministro Kulfas a su tiempo.

Se trata de un programa fundamental porque apunta a hacer girar la rueda de consumo, la producción y el empleo. No solo sirve para aquellos que quieran comprar productos y servicios de producción nacional, teniendo en cuenta que el consumo representa más del 70 por ciento del PBI. También se tiene en cuenta que el consumo tracciona la producción y el empleo nacional para la reactivación económica pospandemia.

La Secretaría de Comercio fue la que definió, de acuerdo a los sectores que más consumían en 12 y 18 cuotas, cuales serían los que podrían consumir en 24 y 30 cuotas, con un interés que bajó al 25% anual, después que la gestión anterior le incrementara un 45%.

En 30 cuotas se podrán adquirir productos de línea blanca como aires acondicionados, climatizadores de aire, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

En tanto en 24, los rubros que estarán contemplados son electrodomésticos (incluye televisores, monitores y pequeños electrodomésticos); computadoras (contempla notebooks y tabletas de todos los modelos, siempre que sean de fabricación nacional); colchones y sommiers; muebles para el hogar; materiales y herramientas para la construcción (incluye arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, y herramientas de trabajo, entre otros); todo tipo de bicicletas (inclusive las eléctricas, sus partes y piezas) y, por último, neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos.

Cafiero expresó al finalizar que “el gobierno anterior decía que le habían hecho creer a la gente que podía tener una heladera o un aire acondicionado. Ahí se demuestra lo distintos que somos. Para nosotros eso es mejorar la vida de los argentinos. A nosotros nos llena de orgullo lo que al gobierno anterior lo llenaba de culpa. Culpaban a los argentinos por querer acceder a un bien de consumo o por querer ir de viaje, pero no decían nada de que lo único que producían en Argentina era la bicicleta financiera que se estaba llevando los capitales”.