Repaso por algunas de las situaciones que atraviesan nuestros abuelos en Salta y la lucha contra un sistema que los trata como un descarte que ya no sirve para producir.

Por Gabriela Hernández

Según la OMS la ancianidad es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo. ​Representa una construcción social y biográfica del último momento del curso de la vida humana. Este último momento de la vida comienza a los 60 años y su extensión depende de varios factores, pero si de algo hay que estar seguro es que el buen trato y la comprensión son esenciales.

La cuestión aquí es que uno de los más grandes enemigos de la ancianidad es la burocracia, el rápido avance tecnológico y, por consiguiente, la unidad de ambos, cuestiones que con un correcto compromiso del estado con el empoderamiento e integración de la ancianidad se superan, pero no siempre es el caso.

A veces si los ancianos están en una edad muy avanzada y no cuentan con un familiar o empleado terminan rindiéndose ante el sistema y cayéndose de este y/o siendo estafados. El sistema hasta les puede quitar la vida, ancianos muriendo en plena ola de calor por hacer fila, asaltados luego de cobrar algún dinero, por ejemplo.

Otros de los enemigos de la ancianidad son los empleados estatales que incapaces de comprender a abuelos los tratan mal y a veces los mandan a que se arreglen como puedan, que vayan de una oficina a otra, que entren a tal página web, que descarguen ciertas aplicaciones móvil, etc., todo en un mar de desconocimiento y poca energía física/mental propias de la edad.

En conversación con Nadia A. Tudor, una vecina jubilada de San Lorenzo que ayuda a otros jubilados voluntariamente, nos cuenta cual es la situación actual del jubilado y la jubilada salteña, «si uno va a cualquier salita donde se atiende a los jubilados vas a escuchar que dicen nos quieren matar, quieren que nos vayamos, quieren que desaparezcamos, en todos lados, ¿Por qué?, por la forma en la que son tratados, no les dan los servicios que merecen, es horrible ver gente que es como si se dejaran ir, te dicen me voy a ir a morir en mi casa ¿Qué puedo hacer?», a este panorama Nadia suma la siguiente anécdota:

«el otro día me encuentro con un señor bastante mayor que yo y llevaba 4 cajitas de remedios y solicita en una oficina que le hagan la receta, una de las chicas le responde que tiene que hacer el trámite por WhatsApp, el anciano pregunta «¿Dónde es eso?», le responden «¿A caso no sabe lo que es whatsapp? Vamos retírese y vaya a hacer todo por whatsapp», cuestión que es gente que piensa que todos saben de WhatsApp y todos saben de todo», en el caso de este anciano él vive con dos hermanas y sin ningún joven cercano que les enseñe de aplicaciones móviles, Nadia en aquella ocasión terminó sus trámites y ayudó al señor, pero casos como este hay muchos y no siempre hay alguien cerca para que ayude. «Antes uno iba al PAMI y te daban la receta, ahora tenes que mandar fotos por whatsapp y te responden en 48hs en el mejor de los casos, pero se llegan a tardar 15 días si uno no insiste, uno luego va con el celular a la farmacia, pero hay farmacias que con este sistema te cobran por receta y otras no», desde PAMI le respondieron que no pueden hacer nada con el cobro de las farmacias.

Historias del PAMI

El PAMI Salta atravesó por muchas polémicas, desde corrupción hasta maltratados, pasando por acomodas e intervenciones, pero hay anécdotas que reflejan que hay que actuar ante ciertas cosas para convertirlo en un organismo respetable y que respete.

En redes este año podemos leer cosas como

«REPUDIO LA ATENCIÓN DEL PAMI SALTA, LE QUITÓ LA INTERNACION DOMICILIARIA A MI MAMI JUANITA ALEGRE, LO ÚNICO QUE APROBARON ERA CUIDADOR. «MÉDICO, KINISIOLOGO Y ENFERMERO «NO» , PORQUE NO TENIA ESCARA, NO SE ESTABA MURIENDO SEGÚN ELLOS , DE SU ENFERMEDAD SE TENÍA QUE HACER CARGO EL FAMILIAR, APORTÓ TODA SU VIDA PARA TENER UNA COBERTURA DE SALUD DIGNA , SEÑOR GOBERNADOR GUSTAVO SAENZ , SEÑOR PRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ CAMBIE LÁ GENTE DEL PAMI . ¡NO LES IMPORTA LOS ADULTOS MAYORES!!!!!! HOY MI MAMI YA NO ESTA ENTRE NOSOTROS, PAGUE ENFERMERO Y KINISIOLOGO PARTICULAR, ES UNA VERGÜENZA LAS AUTORIDADES DEL PAMI QUE TENEMOS EN NUESTRA PROVINCIA, ESTOY INDIGNADA, DOLIDA».

Luego de sacar a Marcos Vera y a Verónica Molina por corrupción del PAMI y ANSES a la actual gestión aún le quedan pulir algunas cosas.

En modo de conclusión debemos remarcar que uno es argentino en todas las etapas de su vida, hasta el último aliento del cuerpo y como argentinos y como seres humanos nos merecemos un trato digno y especializado. Es importante que los que trabajen con abuelos se formen en la buena convivencia de la tercera edad, que hagan cursos, talleres y que se informen para que nadie pase un mal momento, pero lo más importante es que se ejercite la empatía.