Ginés González García expuso en la reunión de comisión donde se debate el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. El Ministro está a favor de la laegalización del aborto. Un diputado antiderecho pidió su renuncia.

Durante su intervención en la primera reunión de comisión en donde se debate el proyecto de IVE, el ministro de Salud, Ginés González García, negó que “haya dos vidas como dicen algunos”. Sus expresiones generaron una denuncia por parte del legislador antiderechos Francisco Sánchez.

Al responder a las preguntas de los miembros de la comisión, el titular de la cartera de Salud esgrimió: “La vida nunca se inicia en el tiempo remoto. No se olviden que hay religiones que prohíben la masturbación masculina porque se considera que pierden vida. Eso no es lo que se tramita en este tipo de leyes. Lo que el mundo resuelve es la idea de cuándo es persona”.

El funcionario prosiguió: “Tiene un óvulo y un espermatozoide, obviamente siempre hay vida, pero reitero no es eso de lo que se trata de vida. Acá no hay dos vidas como dicen algunos, acá claramente es una sola vida y lo otro es un fenómeno. No está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidiio universal que es el que hace más de la mitad del mundo civilizado”.

Tras estas expresiones, el diputado de Neuquén Francisco Sánchez difundió un escrito en el que solicitó que González García dé un paso al costado.

Sanchez ya había sido denunciado ante el Inadi por sus declaraciones en contra de la Ley Micaela a la que tildó de ridícula.

“En estos momentos estoy escuchando lo más ridículo, infundado y sinsentido que recuerde: el adoctrinamiento obligatorio por la Ley Micaela. Imposición totalitaria votada el año pasado, repleta de clichés del feminismo berreta. Voy a presentar un proyecto para derogarla”, escribió el representante de Juntos por el Cambio.