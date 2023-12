La Federación de contadores analizan posibles cambios en el capítulo de «simplificación tributaria» y el paquete de medidas económicas del electo presidente.

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas ( FACPCE ), que nuclea a las 24 entidades sindicales del país, y con la firma de su presidente José Ignacio Simonella y el secretario Oscar Fernández, enviaron un comunicado público en donde alertan contra los últimos cambios introducidos a instancias del ministro de Economía, Sergio Massa, en el Impuesto a las Ganancias, pero también se muestran alertas e instaron a legisladores electos que tengan en cuenta las críticas que vienen realizando sobre el tema.

En concreto, los contadores protestan porque las modificaciones introducidas al Impuesto a las Ganancias, fijando en mínimo de 15 salarios mínimos vitales y móviles, y creando sobre esa cifra un impuesto cedular a los altos ingresos, no incluyeron a los trabajadores autónomos.

Simonella señaló que los autónomos son todos aquellos profesionales como odontólogos, abogados, comerciantes, médicos, ingenieros, arquitectos, del sector productivo, que no estén dentro del régimen de monotributo.

Para la FACPCE, esta omisión «profundiza la desigualdad y viola el principio constitucional de igualdad ante la ley». «Los niveles de ganancias que determinan el impuesto a pagar están dramáticamente desactualizados debido a la inflación desde hace años», asegura la entidad gremial de los contadores.

Y ejemplifica que, «comparando con 1999, los ingresos netos anuales gravados de entonces actualizados y que alcanzaban la alícuota máxima del 35%, equivaldrían hoy a más de $60 millones, mientras que para el año 2023 se alcanza esa alícuota con apenas $2,7 millones de ganancias anuales». «Esto impacta negativamente a los monotributistas cuando exceden la categoría máxima y quedan gravados inmediatamente en el Impuesto a las Ganancias con tasas superiores al 20%», afirma.

«Esta grave situación ha sido reconocida por las autoridades, morigerando la carga, pero sólo para los trabajadores en relación de dependencia, estableciendo que no pagan el impuesto en 2023 quienes tengan remuneraciones brutas mensuales hasta $ 1.980.000», aclara, y agrega que, en este período, «los autónomos solteros pagan el impuesto a partir de $170.000 de ingresos netos promedios mensuales».

“Nosotros tenemos la suerte como Federación de tener en cada provincia y tener relaciones buenas con sus legisladores- esperamos que llegue al nuevo gobierno y a la espera de una reforma integral. Le ofrecimos al nuevo gobierno nuestra colaboración porque conocemos las realidades de todas las provincias”, describió Simonella.

«Es evidente que se han violado los principios de igualdad y equidad para los trabajadores autónomos», remarca. «Consideramos imprescindible que se modifique en forma urgente la escala de alícuotas progresivas del Impuesto a las Ganancias en valores actualizados y razonables, de modo de devolver al tributo sus características esenciales, tal como se aplica en el mundo occidental y que, a su vez, se respeten los principios constitucionales del derecho tributario, que dicen que las contribuciones que establezca el Congreso deben ser equitativas y que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas», concluye el mencionado comunicado.

Apertura económica

Simonella señaló que en su entender no se presentará una ley ómnibus sino más bien un paquete de leyes: reforma tributaria, reforma laboral, ley de reforma del estado.

“La gestión no está en condiciones de una apertura indiscriminada porque tenemos diferencias profundas en temas tributarios y laborales que nos quitan competitividad con el sector externo. No obstante, no podemos tener una economía cerrada que les permita a algunos sectores hacer abusos de esa condición, me refiero concretamente al sector textil, que ha tenido una protección extrema. Si vos te fijas nosotros pagamos las prensas mucho más caras que lo que valen en cualquier país de la región, se ha hecho abuso de un proteccionismo. Entendemos que debe ser calibrado en función de defender la producción, de defender el empleo, pero también de defender el bolsillo de la gente”

En ese sentido el Presidente de la FACPCE describió que debe haber una apertura, pero no indiscriminada como la de los 90 ni tampoco la cerrazón “de la empresa textil cobrándonos precios que son existentes en la región”.

Respecto a una reforma laboral, consideró que urge una política que permita crear empleos para los jóvenes. Cambiando la realidad del empleo nuevo.

Sin control de precios

Se termina el programa «Precios Justos» y se esperan aumentos promedio del 40% para algunos productos.

Todo indica que, en las próximas horas, días o, a lo sumo, semanas, los acuerdos de precios, el programa de Precios Justos y los fideicomisos para algunos rubros de alimentos como las harinas, pastas y aceites, dejarán de existir, lo que redundará en un fuerte salto en los precios de la mayoría de los productos que se comercializan en supermercados.

Simonella señaló que el electo presidente “va a utilizar el amedrentamiento de apertura de mercado en caso que algunas empresas de posición dominante fundamentalmente relacionadas a alimentación hagan que precios de alimentos tengan un precio elevado si hay abusos de precios no va haber precios cuidados va a haber apertura de mercado para que vengas otras empresas”.